https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bugunden-itibaren-gecerli-olacak-bir-sigara-grubuna-daha-zam-1086502201.html

Bugünden itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna daha zam

Bugünden itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna daha zam

Sputnik Türkiye

Philip Morris sigara grubuna zam geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T09:33+0300

2024-08-05T09:33+0300

2024-08-05T09:43+0300

türkiye

sigara

sigara paketi

sigara içmek

zam

ekonomi

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Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam geldi.Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadesini de kullandı.Zamlı sigara fiyatları bugün (5 Ağsutos) itibarıyla geçerli olacak.

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