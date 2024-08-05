https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bugunden-itibaren-gecerli-olacak-bir-sigara-grubuna-daha-zam-1086502201.html
Bugünden itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna daha zam
Bugünden itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna daha zam
Sputnik Türkiye
Philip Morris sigara grubuna zam geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T09:33+0300
2024-08-05T09:33+0300
2024-08-05T09:43+0300
türkiye
sigara
sigara paketi
sigara içmek
zam
ekonomi
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Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam geldi.Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadesini de kullandı.Zamlı sigara fiyatları bugün (5 Ağsutos) itibarıyla geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/15-eylulde-basliyor-konut-ve-arac-satisinda-yeni-doneme-geciliyor-1086501677.html
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sigara zam, philip morris sigara zammı, sigara kaç tl, parliament sigara zam, marlboro sigara zam
sigara zam, philip morris sigara zammı, sigara kaç tl, parliament sigara zam, marlboro sigara zam
Bugünden itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna daha zam
09:33 05.08.2024 (güncellendi: 09:43 05.08.2024)
Philip Morris sigara grubuna zam geldi.
Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam geldi.
Böylece sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" ifadesini de kullandı.
Zamlı sigara fiyatları bugün (5 Ağsutos) itibarıyla geçerli olacak.