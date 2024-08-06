https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/banglades-basbakani-hasinanin-resmi-konutu-siviller-tarafindan-yagmalandi-1086547414.html

Bangladeş Başbakanı Hasina'nın resmi konutu siviller tarafından yağmalandı

Bangladeş Başbakanı Hasina'nın resmi konutu siviller tarafından yağmalandı

Sputnik Türkiye

Bangladeş Başbakanı Sheik Hasina, protestocuların baskısına dayanamayıp pazartesi günü istifa etti ve bir ay süren hükümet karşıtı protestoların ardından... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T17:01+0300

2024-08-06T17:01+0300

2024-08-06T17:01+0300

dünya

bangladeş

başbakan şeyh hasina

protesto

dünya

bağımsızlık

hindistan

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Bangladeş Başbakanı Sheik Hasina, hükümet işleri için kamuda kontenjan sistemine karşı haftalardır süren protestoların şiddete dönüşmesi ve 15 yıllık iktidarına yönelik daha geniş bir meydan okumaya dönüşmesinin ardından Pazartesi günü istifa etti ve ülkeden kaçtı. Binlerce gösterici, resmi ikametgahına ve partisi ve ailesiyle ilişkili diğer binalara saldırdı.Başkentten gelen videoda, protestocuların başbakanın evini yağmaladıkları ve mutfağında kalan her şeyi yedikleri görülüyor. Hatta evcil hayvanlarını ve ev hayvanlarını bile alıp kaçıyorlar, kapılardan geçerken ördekler ve tavşanları koltuk altlarına sıkıştırarak selfie çekmek için duruyorlar.Göstericiler Pazar günü Hasina'nın resmi konutuna saldırdı ve en az 90 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Protestolardaki toplam ölü sayısı şu anda 300'ün üzerinde, ve bunların çoğu polis tarafından vurularak öldürülen siviller.Hasina neden ülkeyi terketti?Geçen günlerde, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın başbakanlık konutundan kız kardeşiyle birlikte tahliye edip helikopterle Hindistan'a gittiğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Bangladeş'in Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayırmasıyla hükümet karşıtı yapılan protestoların başlamıştı. 15 yıl iktidarda kaldıktan sonra Bangladeş başbakanı aniden istifa etti ve ülkeden kaçtı. Şeyh Hasina'nın ayrılışı, haftalarca süren öğrenci önderliğindeki protestoların tehlikeli bir noktaya gelmesinin ardından başkent Dakka sokaklarında coşkuyla karşılandı.Ordu geçici hükümet kurulacağını açıkladıHasina'nın istifasının ardından kurulacak geçici hükümete başkanlık edecek isimler arasında dikkat çekeni Nobel ödüllü Muhammed Yunus. İstifa sonrası ayrıca Bangladeş parlomentosunun da fes edildiği açıklandı. Parlamentonun feshedilme kararı, Cumhurbaşkanı, ordudan üç komutan, siyasi parti liderleri, sivil toplum temsilcileri ve protestocuların birlikte aldığı bir kararla gerçekleştiği açıklandı.Hindistan'a kaçan Hasina’nın devrilerek ülkede geçiş hükümeti kurulacağının duyurulmasından memnun olduğunu duyuran ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Bangladeş halkının arkasında olduğunu belirtti. Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren bu öğrenci protestolarında ABD’nin parmağının olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bangladeste-hukumet-karsiti-protestolar-siddetlendi-basbakan-tahliye-edildi-1086509660.html

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bangladesh, protesto, sheik hasina, bangladeş, hindistan