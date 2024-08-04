https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/yarim-calisma-odenegi-ile-calisan-annelere-2046-milyon-lira-odendi-1086491929.html

Yarım Çalışma Ödeneği ile çalışan annelere 204.6 milyon lira ödendi

Yarım Çalışma Ödeneği ile çalışan annelere 204.6 milyon lira ödendi

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204.6 milyon lira ödeme... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T19:34+0300

2024-08-04T19:34+0300

2024-08-04T19:34+0300

türkiye

çalışma

kısa çalışma ödeneği

anne

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 2016'dan 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204.6 milyon lira ödendiğini bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.Yarım Çalışma Ödeneği ile kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-isikhandan-toplu-sozlesme-ikramiyesi-aciklamasi-1086268345.html

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çalışma, kısa çalışma ödeneği, anne