https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-goktas-aile-destek-programinin-ilk-odeme-tarihini-duyurdu-1086545912.html
Bakan Göktaş aile destek programının ilk ödeme tarihini duyurdu
Bakan Göktaş aile destek programının ilk ödeme tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile destek programının ilk ödemesinin 9 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T15:08+0300
2024-08-06T15:08+0300
2024-08-06T15:27+0300
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aile destek programı ilk ödeme ne zaman, aile destek programı nedir, aile destek programı kimler kullanabilir
aile destek programı ilk ödeme ne zaman, aile destek programı nedir, aile destek programı kimler kullanabilir
Bakan Göktaş aile destek programının ilk ödeme tarihini duyurdu
15:08 06.08.2024 (güncellendi: 15:27 06.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile destek programının ilk ödemesinin 9 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.