https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1086524462.html
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Sputnik Türkiye
05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T19:10+0300
2024-08-05T19:10+0300
2024-08-05T19:10+0300
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2024
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Sputnik Türkiye
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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