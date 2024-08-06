https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/akrabalar-arasinda-bicakli-ve-yumruklu-kavga--yaralilar-cesitli-hastanelere-kaldirildi-1086529393.html

Akrabalar arasında bıçaklı ve yumruklu kavga: Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Akrabalar arasında bıçaklı ve yumruklu kavga: Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, dünür oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T01:01+0300

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türkiye

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Bıçaklı, sopalı kavgaya dönüşen olayda Ü.S. bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayda bıçaklanan Ü.S. ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/gumushanede-36-buyuklugunde-deprem-1086528244.html

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akraba, kavga, bıçaklı kavga, yumruklu kavga, yaralı