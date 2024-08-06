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Akrabalar arasında bıçaklı ve yumruklu kavga: Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı
Akrabalar arasında bıçaklı ve yumruklu kavga: Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, dünür oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Bıçaklı, sopalı kavgaya dönüşen olayda Ü.S. bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayda bıçaklanan Ü.S. ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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akraba, kavga, bıçaklı kavga, yumruklu kavga, yaralı
akraba, kavga, bıçaklı kavga, yumruklu kavga, yaralı

Akrabalar arasında bıçaklı ve yumruklu kavga: Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

01:01 06.08.2024 (güncellendi: 01:07 06.08.2024)
© AA / Murat AsilKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Murat Asil
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, dünür oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı, sopalı kavgaya dönüşen olayda Ü.S. bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda bıçaklanan Ü.S. ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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