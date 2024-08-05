https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/gumushanede-36-buyuklugunde-deprem-1086528244.html
Gümüşhane'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T23:31+0300
2024-08-05T23:31+0300
2024-08-05T23:56+0300
türkiye
deprem
son dakika
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
Saat 23.05'de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.61 kilometre olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1086524711.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, son dakika, afad
Gümüşhane'de 3.6 büyüklüğünde deprem
23:31 05.08.2024 (güncellendi: 23:56 05.08.2024)
AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 23.05'de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.61 kilometre olarak duyurdu.