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ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: 5 Amerikan askeri yaralandı
ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: 5 Amerikan askeri yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:08+0300
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abd askeri
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Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.'Kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz'Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD'nin Irak'taki üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.Sözcü Jean-Pierre, "ABD, Ayn el-Esed Üssü'ne dün düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Kalplerimiz yaralanan askerlerimizle birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
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abd, abd üssü, abd askeri, serbest bırakma, ayn el-esed , saldırı, yaralı
abd, abd üssü, abd askeri, serbest bırakma, ayn el-esed , saldırı, yaralı

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: 5 Amerikan askeri yaralandı

23:08 06.08.2024
© AFP 2023 / AYMAN HENNAAyn el-Esed Hava Üssü
Ayn el-Esed Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / AYMAN HENNA
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ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi.
Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.
ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

'Kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz'

Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD'nin Irak'taki üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.
Sözcü Jean-Pierre, "ABD, Ayn el-Esed Üssü'ne dün düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Kalplerimiz yaralanan askerlerimizle birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
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