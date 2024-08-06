https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abdnin-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-5-amerikan-askeri-yaralandi-1086564004.html

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: 5 Amerikan askeri yaralandı

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: 5 Amerikan askeri yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen roketli saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

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abd askeri

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ayn el-esed

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yaralı

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Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bazı detayları paylaştı.ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.Irak yönetimi, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün 2 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.'Kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz'Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD'nin Irak'taki üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirme yaptı.Sözcü Jean-Pierre, "ABD, Ayn el-Esed Üssü'ne dün düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Kalplerimiz yaralanan askerlerimizle birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendi seçeceğimiz şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

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abd, abd üssü, abd askeri, serbest bırakma, ayn el-esed , saldırı, yaralı