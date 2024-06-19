2024 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri seçildi
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Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın, aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand Prix Ödülüne layık görülen fotoğrafçılardan oluşan jürisi 2 binden fazla çalışma içinden en iyilerini seçti.
Bu yılki ödüller için 36 ülkeden yüzlerce genç fotoğraf muhabiri yarıştı. Yarışmanın kısa listesine Rusya, Hindistan, İtalya, İspanya, ABD, Fransa, Polonya, İran, Bangladeş, Güney Afrika, Çin, İngiltere, Suriye, Myanmar, Meksika'nın temsilcileri girmeyi başardı.
Ödül sahiplerinin isimleri Eylül ayında açıklanacak. Yarışmanın kısa listesine giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.
© Fotoğraf : German Caballero/StenincontestYarışmanın Ana Haber kategorisinde kısa listeye giren İspanyol fotoğrafçı German Caballero'nun 'Olümün Eşiğinde Umutsuzluk' başlıklı fotoğrafında İspanya'nın Valensiya kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölüm yaşam mücadelesinin anı görüntülendi
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Yarışmanın Ana Haber kategorisinde kısa listeye giren İspanyol fotoğrafçı German Caballero'nun 'Olümün Eşiğinde Umutsuzluk' başlıklı fotoğrafında İspanya'nın Valensiya kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölüm yaşam mücadelesinin anı görüntülendi
© Fotoğraf : Abdul Momin/StenincontestYarışmanın Yukarıdan Bakış kategorisinde kısa listeye giren Bangladeşli fotoğrafçı Abdul Momin'in fotoğrafında kırmızı biber tarlası kuş bakışı görüntülendi
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Yarışmanın Yukarıdan Bakış kategorisinde kısa listeye giren Bangladeşli fotoğrafçı Abdul Momin'in fotoğrafında kırmızı biber tarlası kuş bakışı görüntülendi
© Fotoğraf : Aung Chan Thar/Stenincontest2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın kısa listesine giren Myanmarlı fotoğrafçı Aung Chan Thar'ın Zambak Çiçekleri çalışması
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2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın kısa listesine giren Myanmarlı fotoğrafçı Aung Chan Thar'ın Zambak Çiçekleri çalışması
© Fotoğraf : Ruslan Kondratenko/StenincontestYarışmanın Yukarıdan Bakış kategorisinde listeye giren Rus fotoğrafçı Ruslan Kondratenko'nun 'Buzkıran Kaptan Kosolapov' başlıklı çalışması
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Yarışmanın Yukarıdan Bakış kategorisinde listeye giren Rus fotoğrafçı Ruslan Kondratenko'nun 'Buzkıran Kaptan Kosolapov' başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Karam Al-Masri/StenincontestYarışmanın Ana Haber kategorisinde kısa listeye giren Suriyeli fotoğrafçı Karam Al-Masri'nin Sonsuz Felaket başlıklı fotoğrafında 6 Şubat depreminden ciddi etkilenen Halep'in kuzeyindeki Cinderes kasabasının hali görüntülendi
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Yarışmanın Ana Haber kategorisinde kısa listeye giren Suriyeli fotoğrafçı Karam Al-Masri'nin Sonsuz Felaket başlıklı fotoğrafında 6 Şubat depreminden ciddi etkilenen Halep'in kuzeyindeki Cinderes kasabasının hali görüntülendi
© Fotoğraf : Richard Nazaretyan/Stenincontest2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın Gezegenim kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Richard Nazaretyan'ın Rusya'nın Ural bölgesini anlatan seri fotoğraflarından biri
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2024 Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın Gezegenim kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Richard Nazaretyan'ın Rusya'nın Ural bölgesini anlatan seri fotoğraflarından biri
© Fotoğraf : Md Shamim Ul Islam/StenincontestYarışmanın Günümüzün Kahramanı kategorisinde kısa listeye giren Bangladeşli fotoğrafçı Muhammed Shamim Ul Islam'ın 'Kız ve Okyanus' başlıklı fotoğrafında Bengal Körfezi sahilinde turistler tarafından bırakılan plastik şişe ve çöp toplayan Sabrina isimli küçük bir kız görüntülendi
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Yarışmanın Günümüzün Kahramanı kategorisinde kısa listeye giren Bangladeşli fotoğrafçı Muhammed Shamim Ul Islam'ın 'Kız ve Okyanus' başlıklı fotoğrafında Bengal Körfezi sahilinde turistler tarafından bırakılan plastik şişe ve çöp toplayan Sabrina isimli küçük bir kız görüntülendi
© Fotoğraf : Giacomo d'Orlando/StenincontestYarışmanın Gezegenim kategorisinde kısa listeye giren İtalyan fotoğrafçı Giacomo d'Orlando'nun çalışması
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Yarışmanın Gezegenim kategorisinde kısa listeye giren İtalyan fotoğrafçı Giacomo d'Orlando'nun çalışması