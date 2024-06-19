Bu yılki ödüller için 36 ülkeden yüzlerce genç fotoğraf muhabiri yarıştı. Yarışmanın kısa listesine Rusya, Hindistan, İtalya, İspanya, ABD, Fransa, Polonya, İran, Bangladeş, Güney Afrika, Çin, İngiltere, Suriye, Myanmar, Meksika'nın temsilcileri girmeyi başardı.Ödül sahiplerinin isimleri Eylül ayında açıklanacak. Yarışmanın kısa listesine giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.

Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın, aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri seçildi

Bu yıl 10. kez düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın, aralarında Türk fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un da bulunduğu önceki yıllarda Grand Prix Ödülüne layık görülen fotoğrafçılardan oluşan jürisi 2 binden fazla çalışma içinden en iyilerini seçti.