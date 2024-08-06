Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106: ‘Ateşten çember içindeyiz’

“Ortaya çıkan tablo içinde Mehmet Şimşek, ‘Enflasyon geçici etkiler kaynaklı olarak arttı’ diyor. Hangi geçici etkiler bunlar ya da bundan sonraki süreçte benzer geçici etkilerle karşı karşıya kalır mıyız? Küresel bir köyde yaşıyoruz ve ortaya çıkan tablo bu. Ateşten çember içerisindeyiz ve henüz net ve doyurucu bir cevapla karşı karşıya değiliz.”