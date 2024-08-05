https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/intihar-etmeyi-dusundum-demisti-meghan-markle-ilk-defa-o-soruyu-cevapladi-1086515501.html

'İntihar etmeyi düşündüm' demişti: Meghan Markle, ilk defa o soruyu cevapladı

'İntihar etmeyi düşündüm' demişti: Meghan Markle, ilk defa o soruyu cevapladı

Sputnik Türkiye

Geçmişte intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Meghan Markle, yaşadıklarını ilk kez basına açtı. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T16:11+0300

2024-08-05T16:11+0300

2024-08-05T16:12+0300

dünya

meghan markle

prens harry

kraliyet

ingiliz kraliyet donanması

kraliyet donanması

ingiliz kraliyet ailesi

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Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’de yeni bir yaşam kuran Prens Harry ve Meghan Markle, CBS Sunday Morning programında sosyal medyanın zararlarına karşı farkındalık yaratma amacıyla başlattıkları yeni projelerinden bahsetti. Markle, ebeveyn olarak çocuklarını çevrimiçi tehlikelerden koruma konusunda kararlılığını vurgulayarak, “Ebeveynler olarak yapmak istediğiniz tek şey onları korumaktır. Ve çevrimiçi ortamda neler olduğunu görebildiğimiz için orada yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. İyiye yönelik bir değişimin parçası olabildiğimiz için mutluyuz” dedi.Deneyimleri paylaşmak önemliMarkle, daha önce intihar düşünceleri yaşadığını ve bu deneyimini paylaşarak başkalarına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti. “Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem” dedi. Bu sözleriyle Markle, bu tür düşüncelerin ciddi olduğunu ve başkalarının da bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlamak için deneyimlerini paylaşmanın önemli olduğunu vurguladı.Programda, Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, intihar düşüncelerini yaşadığını ve 'artık hayatta olmak istemediğini' ifade ettiği de hatırlatıldı. Markle, “Dolayısıyla, üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer diyerek düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ingilterede-kraliyet-ailesi-is-ilani-acti-ozel-becerilere-sahip-sekreter-yardimcisi-araniyor-1086079731.html

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