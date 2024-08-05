https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukraynali-esir-anlatti-kimligimi-tespit-etmeden-yarim-gun-icerisinde-askere-alindim-1086520734.html

Ukraynalı esir anlattı: ‘Kimliğimi tespit etmeden yarım gün içerisinde askere alındım’

Ukraynalı esir anlattı: ‘Kimliğimi tespit etmeden yarım gün içerisinde askere alındım’

Sputnik Türkiye

Rus ordusu tarafından özel askeri harekat bölgesinde esir alınan Ukraynalı asker Dmitriy Kurkov, Odessa’nın Çernomorsk ilçesinde sokak ortasında durdurularak... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T17:12+0300

2024-08-05T17:12+0300

2024-08-05T17:12+0300

ukrayna krizi

video

esir

odessa

seferberlik

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Ukraynalı esir Kurkov, Sputnik’e açıklamasında, işe gittiği sırada güvenlik güçleri mensupları tarafından durdurulduğu, ama üzerinden kimlik çıkmayınca zorla arabaya bindirildiğini anlattı.Kurkov, “Arabaya gönüllü binmemi aksi takdirde zorla bindireceklerini ima ettiler. Beni hemen götürdüler ama kimlik tespiti için karakola değil, askerlik şubesine götürdüler” ifadesini kullandı.Daha sonra askeri sağlık komisyonuna götürüldüğünü belirten esir, burada da tüm işlemlerin 5 dakika sürdüğünü belirterek, akşama doğru onu asker yaptıklarını kaydetti.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynali-esir-ukrayna-ordusu-teslim-olan-silah-arkadaslarimi-oldurmeye-calisti-1086452256.html

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‘Kimliğimi tespit etmeden yarım gün içerisinde askere alındım’ Sputnik Türkiye ‘Kimliğimi tespit etmeden yarım gün içerisinde askere alındım’ 2024-08-05T17:12+0300 true PT0M55S

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