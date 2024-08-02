https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynali-esir-ukrayna-ordusu-teslim-olan-silah-arkadaslarimi-oldurmeye-calisti-1086452256.html

Ukraynalı esir: 'Ukrayna ordusu, teslim olan silah arkadaşlarımı öldürmeye çalıştı'

Ukraynalı esir: 'Ukrayna ordusu, teslim olan silah arkadaşlarımı öldürmeye çalıştı'

Sputnik Türkiye

Sahadaki başarısızlık nedeniyle çok sayıda askerini yitiren ve birçok askeri silah bırakan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bunun önüne geçmek ve gözdağı vermek... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T19:57+0300

2024-08-02T19:57+0300

2024-08-02T19:57+0300

ukrayna krizi

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Ukraynalı esir Dmitriy Kurkov, Ukrayna ordusunun Donetsk istikametinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan silah arkadaşlarını kamikaze İHA'larla yok etmeye çalıştığını söyledi.Sputnik'e konuşan Kurkov, Ukraynalı komutanların kendilerine boş olduğu iddia edilen bir mevziyi ele geçirme talimatı verdiğini ancak Rusların kendilerini henüz yoldayken fark ederek ateş açtığını belirtti.Ateş altında mevziye ulaştıklarını ancak oranın boş olmadığını ve ele geçirmenin imkansız olduğunu tespit ettiklerini anlatan Kurkov, bundan dolayı teslim olmaya karar verdiklerini ve bir bodruma götürüldüklerini kaydetti.Kurkov, "Hepimiz bodrumdayken kamikaze İHA'ları orayı bombalamaya başladı, yaklaşık 5-6 İHA vardı. Uçmaya başladılar ve bu da küçük yaralanmalara yol açtı. Rusların kendi kendilerine ateş açtığını sanmıyorum, muhtemelen Ukrayna'nın İHA'larıydı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukrayna-ordusu-donetskte-tahliye-edilen-sivillere-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1086449890.html

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