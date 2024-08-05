https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-belgorod-bolgesinde-otobuse-saldirdi-bir-kisi-oldu-1086524807.html

Ukrayna ordusuna ait bir İHA Belgorod bölgesinde otobüse saldırdı: Bir kişi öldü

Ukrayna ordusuna ait bir İHA Belgorod bölgesinde otobüse saldırdı: Bir kişi öldü

Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın otobüse saldırması sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T19:21+0300

2024-08-05T19:21+0300

2024-08-05T19:21+0300

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Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının (İHA) Vyazovoye köyünde bir tarım işletmesinin otobüsüne çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Açıklamada, “Krasnoyarujskiy ilçesinin Vyazovoe köyünde, ‘Agro-Belogorye’ tarım işletmesine ait bir otobüse İHA saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Adam sağlık ekipleri gelene kadar aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybetti. Merhumun ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi dile getirmek isterim” ifadelerine yer verildi.Saldırıda 3 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Gladkov, yaralıların uygun araçlarla bölge hastanesine nakledildiği bilgisini verdi.Ukrayna ordusu Rusya’nın merkez ve sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Belgorod bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-attigi-mermiler-cocuk-kamplarina-dustu-1084116122.html

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı