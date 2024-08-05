https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-belgorod-bolgesinde-otobuse-saldirdi-bir-kisi-oldu-1086524807.html
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Belgorod bölgesinde otobüse saldırdı: Bir kişi öldü
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Belgorod bölgesinde otobüse saldırdı: Bir kişi öldü
Sputnik Türkiye
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın otobüse saldırması sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T19:21+0300
2024-08-05T19:21+0300
2024-08-05T19:21+0300
dünya
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
iha
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086523944_22:0:863:473_1920x0_80_0_0_85ace55d7cf54e611db08ad37a20692e.png
Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının (İHA) Vyazovoye köyünde bir tarım işletmesinin otobüsüne çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Açıklamada, “Krasnoyarujskiy ilçesinin Vyazovoe köyünde, ‘Agro-Belogorye’ tarım işletmesine ait bir otobüse İHA saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Adam sağlık ekipleri gelene kadar aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybetti. Merhumun ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi dile getirmek isterim” ifadelerine yer verildi.Saldırıda 3 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Gladkov, yaralıların uygun araçlarla bölge hastanesine nakledildiği bilgisini verdi.Ukrayna ordusu Rusya’nın merkez ve sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Belgorod bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-attigi-mermiler-cocuk-kamplarina-dustu-1084116122.html
rusya
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086523944_127:0:758:473_1920x0_80_0_0_761b2e1d9c48529d60b5f57670beab3a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı
Ukrayna ordusuna ait bir İHA Belgorod bölgesinde otobüse saldırdı: Bir kişi öldü
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın otobüse saldırması sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının (İHA) Vyazovoye köyünde bir tarım işletmesinin otobüsüne çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Açıklamada, “Krasnoyarujskiy ilçesinin Vyazovoe köyünde, ‘Agro-Belogorye’ tarım işletmesine ait bir otobüse İHA saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Adam sağlık ekipleri gelene kadar aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybetti. Merhumun ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi dile getirmek isterim” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda 3 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Gladkov, yaralıların uygun araçlarla bölge hastanesine nakledildiği bilgisini verdi.
Ukrayna ordusu Rusya’nın merkez ve sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Belgorod bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.