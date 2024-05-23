https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-attigi-mermiler-cocuk-kamplarina-dustu-1084116122.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun attığı mermiler çocuk kamplarına düştü
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun attığı mermiler çocuk kamplarına düştü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrine yaklaşan birkaç hava hedefinin Rus hava savunma güçleri tarafından... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T07:48+0300
2024-05-23T07:48+0300
2024-05-23T08:05+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Birkaç hava hedefi şehre yaklaşırken imha edildi. Olaydan kimse etkilenmedi” diye yazdı.Belgorod’da mermilerin doğrudan isabet etmesi sonucu iki çocuk kampında hasarın meydana geldiğini anlatan Gladkov, ayrıca Tavrovo köyünde üç ve Dubovoye köyünde de bir evde hasarın oluştuğunu bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil ve altyapı tesislere saldırılar düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın sivil yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden Rus ordusunun güvenlik bölgesini oluşturmak zorunda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-yeni-bir-ukrayna-ve-maydan-istemiyoruz-1084115972.html
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belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, hava saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, hasar, vladimir putin, askeri operasyon
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun attığı mermiler çocuk kamplarına düştü
07:48 23.05.2024 (güncellendi: 08:05 23.05.2024)
Rusya’nın batısındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrine yaklaşan birkaç hava hedefinin Rus hava savunma güçleri tarafından engellendiğini, birkaç merminin iki çocuk kampına isabet ettiğini, ama olaydan kimsenin etkilenmediğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Birkaç hava hedefi şehre yaklaşırken imha edildi. Olaydan kimse etkilenmedi” diye yazdı.
Belgorod’da mermilerin doğrudan isabet etmesi sonucu iki çocuk kampında hasarın meydana geldiğini anlatan Gladkov, ayrıca Tavrovo köyünde üç ve Dubovoye köyünde de bir evde hasarın oluştuğunu bildirdi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil ve altyapı tesislere saldırılar düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın sivil yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden Rus ordusunun güvenlik bölgesini oluşturmak zorunda olduğunu dile getirmişti.