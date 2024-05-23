https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-attigi-mermiler-cocuk-kamplarina-dustu-1084116122.html

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun attığı mermiler çocuk kamplarına düştü

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun attığı mermiler çocuk kamplarına düştü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısındaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrine yaklaşan birkaç hava hedefinin Rus hava savunma güçleri tarafından... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T07:48+0300

2024-05-23T07:48+0300

2024-05-23T08:05+0300

ukrayna krizi

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Birkaç hava hedefi şehre yaklaşırken imha edildi. Olaydan kimse etkilenmedi” diye yazdı.Belgorod’da mermilerin doğrudan isabet etmesi sonucu iki çocuk kampında hasarın meydana geldiğini anlatan Gladkov, ayrıca Tavrovo köyünde üç ve Dubovoye köyünde de bir evde hasarın oluştuğunu bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil ve altyapı tesislere saldırılar düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın sivil yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden Rus ordusunun güvenlik bölgesini oluşturmak zorunda olduğunu dile getirmişti.

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