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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/ilerleyis-suruyor-rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-birimini-daha-kurtardi-1086484857.html
İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı
İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Oçeretino’nun güneybatısında yer alan Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T14:49+0300
2024-08-04T14:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin ele geçirildiği” ifadesine yer verilirken, bu noktanın, Lozovatskiy, Progres, Yevgenivka, Volçi ve Leninskiy’in ardından Merkez Grubun bu hafta içerisinde kontrolünü ele geçirdiği altıncı köy olduğu kaydedildi.Oçeretino’nun güneybatısında yer alan Novoselovka Pervaya köyünün Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olduğu bilinirken, bu noktanın kontrol altına alınmasının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kilit savunma hatlarından birinin bulunduğu Volçya Nehri'ne erişim sağlayacağı nedeniyle önem taşıdığı düşünülüyor.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait Su-27 tipi savaş uçağı ile 162 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 633 uçak, 278 helikopter, 29 bin 141 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 764 tank ve zırhlı araç, 1395 çok namlulu roketatar, 12 bin 813 obüs ve havan topu ile 24 bin 354 özel askeri araç yok edildiği de eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynali-esir-ukrayna-ordusu-teslim-olan-silah-arkadaslarimi-oldurmeye-calisti-1086452256.html
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İlerleyiş sürüyor: Rus ordusu Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı

14:49 04.08.2024 (güncellendi: 14:52 04.08.2024)
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Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Oçeretino’nun güneybatısında yer alan Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin ele geçirildiği” ifadesine yer verilirken, bu noktanın, Lozovatskiy, Progres, Yevgenivka, Volçi ve Leninskiy’in ardından Merkez Grubun bu hafta içerisinde kontrolünü ele geçirdiği altıncı köy olduğu kaydedildi.
Oçeretino’nun güneybatısında yer alan Novoselovka Pervaya köyünün Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olduğu bilinirken, bu noktanın kontrol altına alınmasının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kilit savunma hatlarından birinin bulunduğu Volçya Nehri'ne erişim sağlayacağı nedeniyle önem taşıdığı düşünülüyor.
Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait Su-27 tipi savaş uçağı ile 162 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 633 uçak, 278 helikopter, 29 bin 141 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 764 tank ve zırhlı araç, 1395 çok namlulu roketatar, 12 bin 813 obüs ve havan topu ile 24 bin 354 özel askeri araç yok edildiği de eklendi.
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