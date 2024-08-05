https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/uefa-sampiyonlar-ligi-kura-cekimleri-basliyor-turk-takimlarinin-olasi-rakipleri-kimler-1086508264.html

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri başlıyor: Türk takımlarının olası rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri başlıyor: Türk takımlarının olası rakipleri kimler?

Sputnik Türkiye

İsviçre'de yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off eşleşmelerinin kura çekimleri Pazartesi yapılacak... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T12:47+0300

2024-08-05T12:47+0300

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uefa

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

uefa şampiyonlar ligi

spor

fenerbahçe

galatasaray

rams başakşehir

beşiktaş

trabzonspor

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Avrupa ülkelerinin katıldığı kura çekimlerinde İskoçya ön sıralarda. Türkiye'nin B Liginde mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri bugün başlıyor.Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı başlıyor.Kura çekimi ne zaman başlayacak?Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 5 Ağustos Pazartesi saat 13:00'de belli olacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ve mücadele etmesi muhtemel olan Trabzonspor'un rakipleri de bugün 14:00'de belli olacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turlarında mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise saat 15:00'de belli olacak.Muhtemel rakipleri kimler olacak?Galatasaray'ın Dinamo Zagreb, Hırvatistan; Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev - Rangers maçının galibi; Beşiktaş'ın LASK, Panathinaikos - Ajax gibi muhtemel güçlü rakipleri olacak.

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