https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/uefa-sampiyonlar-ligi-kura-cekimleri-basliyor-turk-takimlarinin-olasi-rakipleri-kimler-1086508264.html
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri başlıyor: Türk takımlarının olası rakipleri kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri başlıyor: Türk takımlarının olası rakipleri kimler?
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İsviçre'de yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off eşleşmelerinin kura çekimleri Pazartesi yapılacak... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T12:47+0300
2024-08-05T12:47+0300
2024-08-05T12:49+0300
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Avrupa ülkelerinin katıldığı kura çekimlerinde İskoçya ön sıralarda. Türkiye'nin B Liginde mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri bugün başlıyor.Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı başlıyor.Kura çekimi ne zaman başlayacak?Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 5 Ağustos Pazartesi saat 13:00'de belli olacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ve mücadele etmesi muhtemel olan Trabzonspor'un rakipleri de bugün 14:00'de belli olacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turlarında mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise saat 15:00'de belli olacak.Muhtemel rakipleri kimler olacak?Galatasaray'ın Dinamo Zagreb, Hırvatistan; Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev - Rangers maçının galibi; Beşiktaş'ın LASK, Panathinaikos - Ajax gibi muhtemel güçlü rakipleri olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turk-takimlari-pes-pese-kazandi-siralamada-buyuk-yukselis-geldi-uefa-ulke-puani-guncellendi-1086427939.html
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uefa 2024 maçları, uefa galatasaray, uefa fenerbahçe, uefa türkiye, uefa türkiye maçı ne zaman, uefa türkiye sıralaması
uefa 2024 maçları, uefa galatasaray, uefa fenerbahçe, uefa türkiye, uefa türkiye maçı ne zaman, uefa türkiye sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri başlıyor: Türk takımlarının olası rakipleri kimler?
12:47 05.08.2024 (güncellendi: 12:49 05.08.2024)
İsviçre'de yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off eşleşmelerinin kura çekimleri Pazartesi yapılacak. Türkiye'den katılacak olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir spor kulüplerinin olası rakipleri belli oluyor.
Avrupa ülkelerinin katıldığı kura çekimlerinde İskoçya ön sıralarda. Türkiye'nin B Liginde mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri bugün başlıyor.
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı başlıyor.
Kura çekimi ne zaman başlayacak?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 5 Ağustos Pazartesi saat 13:00'de belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ve mücadele etmesi muhtemel olan Trabzonspor'un rakipleri de bugün 14:00'de belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turlarında mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise saat 15:00'de belli olacak.
Muhtemel rakipleri kimler olacak?
Galatasaray'ın Dinamo Zagreb, Hırvatistan; Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev - Rangers maçının galibi; Beşiktaş'ın LASK, Panathinaikos - Ajax gibi muhtemel güçlü rakipleri olacak.