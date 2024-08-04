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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Olimpiyatlarda çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.Mücadeleye iyi başlayan İtalya, oyunun başlarında 5 sayılık (7-2) fark yakalayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli, yine oyunu molayla durdurdu. Mücadelenin son bölümlerinde karşılıklı sayılar alınırken, ilk seti İtalya 25-14 önde tamamladı.İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 3 sayı geriye düşen (13-10) milli takım, Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen İtalya, oyunun sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Son bölümlerde de etkili oyununu sürdüren İtalya, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi.Üçüncü sete daha etkili başlayan taraf olan ay-yıldızlılar, setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakaladı. Milli takım, bu avantajını setin ortalarında artırsa da (12-16) İtalya, arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 16-16. İtalya, son anları çekişmeli geçen seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi kim olacak?Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takımın bu turdaki rakibi diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
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türkiye kadın millî voleybol takımı, türkiye kadın millî voleybol takımı paris, italya kadın millî voleybol takımı, italya paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, türkiye kadın millî voleybol takımı, a milli kadın voleybol takımının çeyrek final maçı ne zaman
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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

11:20 04.08.2024 (güncellendi: 12:05 04.08.2024)
© AA / Mustafa YalçınParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Olimpiyatlarda çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Mücadeleye iyi başlayan İtalya, oyunun başlarında 5 sayılık (7-2) fark yakalayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli, yine oyunu molayla durdurdu. Mücadelenin son bölümlerinde karşılıklı sayılar alınırken, ilk seti İtalya 25-14 önde tamamladı.
İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 3 sayı geriye düşen (13-10) milli takım, Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen İtalya, oyunun sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Son bölümlerde de etkili oyununu sürdüren İtalya, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi.
Üçüncü sete daha etkili başlayan taraf olan ay-yıldızlılar, setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakaladı. Milli takım, bu avantajını setin ortalarında artırsa da (12-16) İtalya, arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 16-16. İtalya, son anları çekişmeli geçen seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi kim olacak?

Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takımın bu turdaki rakibi diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
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Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi
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