https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/trumptan-iddia-israil-bu-gece-saldiriya-ugrayacak-1086527650.html

Trump'tan iddia: 'İsrail bu gece saldırıya uğrayacak'

Trump'tan iddia: 'İsrail bu gece saldırıya uğrayacak'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump aldığı duyuma göre İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağını öne sürdü. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T22:40+0300

2024-08-05T22:40+0300

2024-08-05T22:40+0300

dünya

donald trump

iddia

israil

saldırı

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ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı" dedi.İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israil-basini-iran-macaristan-uzerinden-saldirmaya-niyetli-oldugu-konusunda-uyardi--1086526473.html

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donald trump, iddia, israil, saldırı