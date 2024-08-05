https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/trumptan-iddia-israil-bu-gece-saldiriya-ugrayacak-1086527650.html
Trump'tan iddia: 'İsrail bu gece saldırıya uğrayacak'
Trump'tan iddia: 'İsrail bu gece saldırıya uğrayacak'
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Trump aldığı duyuma göre İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağını öne sürdü. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T22:40+0300
2024-08-05T22:40+0300
2024-08-05T22:40+0300
dünya
donald trump
iddia
israil
saldırı
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ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı" dedi.İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israil-basini-iran-macaristan-uzerinden-saldirmaya-niyetli-oldugu-konusunda-uyardi--1086526473.html
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donald trump, iddia, israil, saldırı
donald trump, iddia, israil, saldırı
Trump'tan iddia: 'İsrail bu gece saldırıya uğrayacak'
Eski ABD Başkanı Trump aldığı duyuma göre İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağını öne sürdü.
ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.
İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı" dedi.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.
Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.