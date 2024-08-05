https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1086503451.html

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3.23 olurken yıllık bazda yüzde 61.78'e geriledi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:05+0300

2024-08-05T10:05+0300

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3.23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61.78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41.37 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65.93, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47.55 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 3.23, Yİ-ÜFE yüzde 1.94 artış gösterdi.TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28.76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61.78 oldu. Böylece Kasım 2023'te yüzde 61.98 olarak hesaplanan TÜFE'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti.Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 21.81, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 41.37 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kripto-paralarda-sert-dusus-son-24-saatte-yuzde-125-geriledi-1086504452.html

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