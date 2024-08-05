https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kripto-paralarda-sert-dusus-son-24-saatte-yuzde-125-geriledi-1086504452.html

Kripto paralarda sert düşüş: Son 24 saatte yüzde 12.5 geriledi

Kripto paralarda sert düşüş: Son 24 saatte yüzde 12.5 geriledi

Sputnik Türkiye

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona gideceğine yönelik endişeler nedeniyle 54 bin doların altına indi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:26+0300

2024-08-05T10:26+0300

2024-08-05T10:26+0300

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resesyon

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü.Kripto paralarda resesyon depremiAnalistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.Analistler, Japonya Merkez Bankasının "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.Saat 08.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 12,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 53 bin 230 dolar seviyesine geriledi.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 19,3 değer kaybederek 2 bin 346 dolar seviyesine kadar düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kira-zam-orani-belli-oldu-1086503699.html

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