https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086512213.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 750 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T13:50+0300

2024-08-05T13:50+0300

2024-08-05T13:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

atacms füzeleri

himars

storm shadow/scalp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 125 askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 495 asker olarak ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 620 asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 325 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerken 115 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, dört adet Fransa yapımı SCALP-EG uçak füzesi, 7 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 43 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-konusunda-demokratlar-arasindaki-gorus-ayriliklari-gosterildiginden-daha-buyuk-1086504285.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, himars, storm shadow/scalp, insansız hava aracı (iha)