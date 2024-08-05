https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086512213.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 750 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T13:50+0300
2024-08-05T13:50+0300
2024-08-05T13:55+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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atacms füzeleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 125 askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 495 asker olarak ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 620 asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 325 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerken 115 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, dört adet Fransa yapımı SCALP-EG uçak füzesi, 7 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 43 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ukrayna-konusunda-demokratlar-arasindaki-gorus-ayriliklari-gosterildiginden-daha-buyuk-1086504285.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, himars, storm shadow/scalp, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, himars, storm shadow/scalp, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:50 05.08.2024 (güncellendi: 13:55 05.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 750 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 125 askerini etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 495 asker olarak ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 620 asker ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 325 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerken 115 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, dört adet Fransa yapımı SCALP-EG uçak füzesi, 7 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 43 insansız hava aracını engelledi.