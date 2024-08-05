https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-1086527061.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
İran medyasının bildirdiği üzere Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, başkent Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T21:30+0300
2024-08-05T21:30+0300
2024-08-05T22:10+0300
dünya
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sergey şoygu
iran
cumhurbaşkanı
mesud pezeşkiyan
görüşme
tasnim haber ajansı
washington
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Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, küresel ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere İran’a gelen Şoygu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.Ajansın haberinde, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Cumhurbaşkanı ile toplantı yaptı” ifadelerine yer verildi.İRNA haber ajansı ise görüşmeye ilişkin detaylar aktararak, Pezeşkiyan'ın, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu; iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini söylediğini vurguladı.Habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Rusya, İran milletine zor zamanlarda destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu stratejik ortakla ilişkilerin geliştirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliklerinden biridir. Yapılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerekiyor" vurgusunu yaptı.İran Cumhurbaşkanı, Washington’un liderlik döneminin sona erdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html
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rusya, sergey şoygu, iran, cumhurbaşkanı, mesud pezeşkiyan, görüşme, tasnim haber ajansı, washington
rusya, sergey şoygu, iran, cumhurbaşkanı, mesud pezeşkiyan, görüşme, tasnim haber ajansı, washington
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
21:30 05.08.2024 (güncellendi: 22:10 05.08.2024)
İran medyasının bildirdiği üzere Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, başkent Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, küresel ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere İran’a gelen Şoygu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.
Ajansın haberinde, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Cumhurbaşkanı ile toplantı yaptı” ifadelerine yer verildi.
İRNA haber ajansı ise görüşmeye ilişkin detaylar aktararak, Pezeşkiyan'ın, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu; iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini söylediğini vurguladı.
Habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Rusya, İran milletine zor zamanlarda destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu stratejik ortakla ilişkilerin geliştirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliklerinden biridir. Yapılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerekiyor" vurgusunu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı, Washington’un liderlik döneminin sona erdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
İran ve Rusya’nın dünyada çok kutupluluğu yayma yönündeki ortak tutumları ve işbirliği, kuşkusuz güvenlik ve barış düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.