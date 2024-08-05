Erdoğan: Sosyal medya şirketleri militanlaştı
14:41 05.08.2024 (güncellendi: 15:03 05.08.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir" dedi. Erdoğan ayrıca "Sosyal medya şirketleri militanlaştı, dijital faşizmle karşı karşıyayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor:
Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir
Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıt yok
Batılı ülkeler zaten İsrail’in soykırım politikasının suç ortağı. Netanyahu yönetimi daha fazla çocuk öldürsün diye her desteği sağlıyorlar. Bu desteklerini de gizleme gereği duymadan, katilleri avuçları şişinceye kadar alkışlayarak alenen gösteriyorlar. Şu ikazı açık açık yapmak durumundayım; tarih kimin nerede durduğunu çok net kaydetmektedir. Nasıl Hitler’in Reichstag’ta yaptığı soykırım konuşmasını heyecanla alkışlayanlar tarihe isimlerini utançla yazdırdıysa Netanyahu’nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar da aynı şekilde ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek.
Kim ne derse desin, soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır
Sosyal medya şirketleri militanlaştı. İsrail paylaşımına sansür uyguladı. Filistin halkına savaş açtılar.
Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz
Kimse kusura bakmasın bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir, bunun adı, ev zenciliğidir. Batı'dan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci.
Hassasiyetlere saygı gösterirlerse sorun çözülür.