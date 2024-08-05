https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kuzey-kore-sinir-birliklerine-250-adet-yeni-balistik-fuze-sistemi-saglandi-1086501379.html
Kuzey Kore sınır birliklerine 250 adet yeni balistik füze sistemi sağlandı
Kuzey Kore sınır birliklerine 250 adet yeni balistik füze sistemi sağlandı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore sınır birliklerine, yerli üretim 250 adet taktik balistik füze sisteminin sağlandığı bildirildi. Yeni sistemlerin teslim etme töreninin ülke lideri... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T09:09+0300
2024-08-05T09:09+0300
2024-08-05T09:13+0300
savunma
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
balistik füze
çoklu roketatar
sınır
ordu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0a/1062156930_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_676cd060fee7ebc18672451ae6a550a2.jpg
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin sınır koruma birliklerine 250 adet taktik balistik füze sistemi, düzenlenen görkemli törenle teslim edildi. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yanı sıra kızı, kız kardeşi, dışişleri bakanı ve ordu komutanları katıldı.Kim, tören konuşmasında, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesinin, halkın yaşamını iyileştirmek ve doğal afetlerin sonuçlarıyla başa çıkmanın yanı sıra, en önemli ulusal mesele olduğunu kaydetti.Yeni balistik füze sistemlerinin taktik ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı.Kuzey Kore son zamanlarda çoklu roketatarlar dâhil yeni silahları aktif olarak geliştiriyor. Taktik nükleer silahları taşıyabileceği iddia edilen 600 mm çoklu roketatar sistemleri, 2023’te orduya teslim edilmişti. Kim Jong-un, 10 Mayıs'taki açıklamasında, 240 mm kalibreli çoklu roketatar testini izlemişti.Kuzey Kore, 2023’te taktik nükleer silah testinin yapıldığı bir tatbikat gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/putinden-sel-felaketinin-yasandigi-kuzey-kore-lideri-kime-taziye-mesaji-1086469310.html
kuzey kore
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0a/1062156930_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f374ab79e4af3b5e297332e34f22ed18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, balistik füze, çoklu roketatar, sınır, ordu
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, balistik füze, çoklu roketatar, sınır, ordu
Kuzey Kore sınır birliklerine 250 adet yeni balistik füze sistemi sağlandı
09:09 05.08.2024 (güncellendi: 09:13 05.08.2024)
Kuzey Kore sınır birliklerine, yerli üretim 250 adet taktik balistik füze sisteminin sağlandığı bildirildi. Yeni sistemlerin teslim etme töreninin ülke lideri Kim Jong-un’un katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin sınır koruma birliklerine 250 adet taktik balistik füze sistemi, düzenlenen görkemli törenle teslim edildi. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yanı sıra kızı, kız kardeşi, dışişleri bakanı ve ordu komutanları katıldı.
Kim, tören konuşmasında, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesinin, halkın yaşamını iyileştirmek ve doğal afetlerin sonuçlarıyla başa çıkmanın yanı sıra, en önemli ulusal mesele olduğunu kaydetti.
Yeni balistik füze sistemlerinin taktik ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı.
Kuzey Kore son zamanlarda çoklu roketatarlar dâhil yeni silahları aktif olarak geliştiriyor. Taktik nükleer silahları taşıyabileceği iddia edilen 600 mm çoklu roketatar sistemleri, 2023’te orduya teslim edilmişti. Kim Jong-un, 10 Mayıs'taki açıklamasında, 240 mm kalibreli çoklu roketatar testini izlemişti.
Kuzey Kore, 2023’te taktik nükleer silah testinin yapıldığı bir tatbikat gerçekleştirmişti.