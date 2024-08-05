https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kuzey-kore-sinir-birliklerine-250-adet-yeni-balistik-fuze-sistemi-saglandi-1086501379.html

Kuzey Kore sınır birliklerine 250 adet yeni balistik füze sistemi sağlandı

Kuzey Kore sınır birliklerine 250 adet yeni balistik füze sistemi sağlandı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore sınır birliklerine, yerli üretim 250 adet taktik balistik füze sisteminin sağlandığı bildirildi. Yeni sistemlerin teslim etme töreninin ülke lideri... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T09:09+0300

2024-08-05T09:09+0300

2024-08-05T09:13+0300

savunma

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

balistik füze

çoklu roketatar

sınır

ordu

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Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin sınır koruma birliklerine 250 adet taktik balistik füze sistemi, düzenlenen görkemli törenle teslim edildi. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yanı sıra kızı, kız kardeşi, dışişleri bakanı ve ordu komutanları katıldı.Kim, tören konuşmasında, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesinin, halkın yaşamını iyileştirmek ve doğal afetlerin sonuçlarıyla başa çıkmanın yanı sıra, en önemli ulusal mesele olduğunu kaydetti.Yeni balistik füze sistemlerinin taktik ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı.Kuzey Kore son zamanlarda çoklu roketatarlar dâhil yeni silahları aktif olarak geliştiriyor. Taktik nükleer silahları taşıyabileceği iddia edilen 600 mm çoklu roketatar sistemleri, 2023’te orduya teslim edilmişti. Kim Jong-un, 10 Mayıs'taki açıklamasında, 240 mm kalibreli çoklu roketatar testini izlemişti.Kuzey Kore, 2023’te taktik nükleer silah testinin yapıldığı bir tatbikat gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/putinden-sel-felaketinin-yasandigi-kuzey-kore-lideri-kime-taziye-mesaji-1086469310.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, balistik füze, çoklu roketatar, sınır, ordu