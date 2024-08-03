https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/putinden-sel-felaketinin-yasandigi-kuzey-kore-lideri-kime-taziye-mesaji-1086469310.html
Putin’den sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore lideri Kim’e taziye mesajı
Putin’den sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore lideri Kim’e taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kuzey Kore’nin kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’a taziye dileklerini iletti. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T16:25+0300
2024-08-03T16:25+0300
2024-08-03T16:25+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
kuzey kore
kim jong-un
sel felaketi
taziye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086468961_0:0:655:369_1920x0_80_0_0_bb8836756396e36a533988f041ef3ad3.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a, ülkesinin kuzeybatısında yaşanan sel felaketinin yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Yoldaş Kim Jong-un, lütfen en derin taziyelerimi kabul edin. Etkilenen bölgelerdeki durumun hızla normalleştirileceğinden eminiz. Bizim yardımımıza ve desteğimize her zaman güvenebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.Sel felaketi nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybeden herkese taziyelerini ileten Putin, “Kuzey Kore’nin dost halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/putinden-yeniden-secilen-maduroya-tebrik-ortak-calismalari-surdurmeye-haziriz-1086299781.html
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086468961_27:0:655:471_1920x0_80_0_0_a7c0383d578868cc7075f9d00d21d34c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, kuzey kore, kim jong-un, sel felaketi, taziye
rusya, kremlin, vladimir putin, kuzey kore, kim jong-un, sel felaketi, taziye
Putin’den sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore lideri Kim’e taziye mesajı
Rusya lideri Putin, Kuzey Kore’nin kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’a taziye dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a, ülkesinin kuzeybatısında yaşanan sel felaketinin yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.
Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Yoldaş Kim Jong-un, lütfen en derin taziyelerimi kabul edin. Etkilenen bölgelerdeki durumun hızla normalleştirileceğinden eminiz. Bizim yardımımıza ve desteğimize her zaman güvenebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
Sel felaketi nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybeden herkese taziyelerini ileten Putin, “Kuzey Kore’nin dost halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz” vurgusunu yaptı.