https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/putinden-sel-felaketinin-yasandigi-kuzey-kore-lideri-kime-taziye-mesaji-1086469310.html

Putin’den sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore lideri Kim’e taziye mesajı

Putin’den sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore lideri Kim’e taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kuzey Kore’nin kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’a taziye dileklerini iletti. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T16:25+0300

2024-08-03T16:25+0300

2024-08-03T16:25+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

kuzey kore

kim jong-un

sel felaketi

taziye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a, ülkesinin kuzeybatısında yaşanan sel felaketinin yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Yoldaş Kim Jong-un, lütfen en derin taziyelerimi kabul edin. Etkilenen bölgelerdeki durumun hızla normalleştirileceğinden eminiz. Bizim yardımımıza ve desteğimize her zaman güvenebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.Sel felaketi nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybeden herkese taziyelerini ileten Putin, “Kuzey Kore’nin dost halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz” vurgusunu yaptı.

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rusya, kremlin, vladimir putin, kuzey kore, kim jong-un, sel felaketi, taziye