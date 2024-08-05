https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kira-zam-orani-belli-oldu-1086503699.html
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:09+0300
2024-08-05T10:09+0300
2024-08-05T12:27+0300
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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.Ağustos ayı kira artış oranıKira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti.Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65.93 oranında zam yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1086503451.html
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Kira zam oranı belli oldu
10:09 05.08.2024 (güncellendi: 12:27 05.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu.
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.
Ağustos ayı kira artış oranı
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.
TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65.93 oranında zam yapılabilecek.