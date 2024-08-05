https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kira-zam-orani-belli-oldu-1086503699.html

Kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:09+0300

2024-08-05T10:09+0300

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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.Ağustos ayı kira artış oranıKira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.93 olarak gerçekleşti.Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65.93 oranında zam yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1086503451.html

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