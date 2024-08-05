https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/italyan-carini-cinsiyet-tartismalari-sonrasi-cezayirli-boksor-khelifden-ozur-diledi-1086523837.html
İtalyan Carini 'cinsiyet tartışmaları' sonrası Cezayirli boksör Khelif'den özür diledi
İtalyan Carini 'cinsiyet tartışmaları' sonrası Cezayirli boksör Khelif'den özür diledi
Sputnik Türkiye
Cezayirli boksör Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Carini rakibinden özür dileyerek "Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T18:34+0300
2024-08-05T18:34+0300
2024-08-05T18:34+0300
spor
imane khelif
olimpiyatlar
lori carini
cinsiyet
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyetiyle ilgili tartışmalar yapılan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Angela Carini rakibinden özür diledi.İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Carini, Cezayirli sporcuya yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini üzdüğünü dile getirerek şunları söyledi:Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda 'kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması' gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-boks-birligi-baskanindan-cezayirli-boksore-elenen-angela-cariniye-destek-1086474023.html
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imane khelif , olimpiyatlar, lori carini, cinsiyet
imane khelif , olimpiyatlar, lori carini, cinsiyet
İtalyan Carini 'cinsiyet tartışmaları' sonrası Cezayirli boksör Khelif'den özür diledi
Cezayirli boksör Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Carini rakibinden özür dileyerek "Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım" dedi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyetiyle ilgili tartışmalar yapılan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Angela Carini rakibinden özür diledi.
İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Carini, Cezayirli sporcuya yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini üzdüğünü dile getirerek şunları söyledi:
"Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım."
Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.
Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda 'kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması' gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.
Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.