İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:11
3 dk
TARİHTE BUGÜN
FBI'ın radarında bir Hollywood yıldızı: Marilyn Monroe
12:26
9 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
12:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
14:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
14:41
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:03
54 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
21:28
3 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
21:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
22:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-irana-onleyici-saldiri-duzenleyecegi-iddiasi-1086502430.html
İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası
İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası
Sputnik Türkiye
İsrail’in Hamas lideri Haniye suikasti sonrası sert misilleme beklediği İran’a önleyici saldırı düzenleyeceği iddia edilirken, Başbakan Netanyahu’nun ordu ve... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T09:37+0300
2024-08-05T09:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
iran
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081378826_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_e8691e78f0c5043edefa9dcdb5e8b05d.jpg
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 4 Ağustos akşamı ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıya katılanlar arasında Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad istihbarat şefi David Barnea ve Genel Güvenlik Servisi (karşı istihbarat) Başkanı Ronen Bar’ın da yer aldığı aktarıldı.Toplantı sırasında önleyici eylemin ancak İran'ın niyetlerine ilişkin istihbaratın doğruluğundan kesin olarak emin olunması halinde mümkün olabileceğine karar verildiği belirtilirken, ABD’li haber portalı Axios'un daha önce kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındaki ile aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.CENTCOM komutanı da bölgedeHaniye suikasti sonrası İsrail, Hamas, Hizbullah ve kısmen Yemenli Husiler arasındaki çatışmaların Lübnan, İran ve diğer komşu ülkelere yayılarak topyekün bir Ortadoğu Savaşı’na dönüştürme tehdidi sonrası harekete geçen ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Erik Kurilla’yı bölgeye yolladı.ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla iki gün gece bölgeye geldiği belirtildi.Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken bugün İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye’yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e kesin yanıt vereceğini söylemişti.Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html
israil
iran
gazze
gazze şeridi
filistin
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081378826_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ede111b9278bf49742dcd8e1700f23e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu, tahran, ismail haniye, ismail heniyye
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu, tahran, ismail haniye, ismail heniyye

İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası

09:37 05.08.2024 (güncellendi: 09:38 05.08.2024)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Abone ol
İsrail’in Hamas lideri Haniye suikasti sonrası sert misilleme beklediği İran’a önleyici saldırı düzenleyeceği iddia edilirken, Başbakan Netanyahu’nun ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıda bu konuda karar aldığı bildirildi.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 4 Ağustos akşamı ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıya katılanlar arasında Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad istihbarat şefi David Barnea ve Genel Güvenlik Servisi (karşı istihbarat) Başkanı Ronen Bar’ın da yer aldığı aktarıldı.
Toplantı sırasında önleyici eylemin ancak İran'ın niyetlerine ilişkin istihbaratın doğruluğundan kesin olarak emin olunması halinde mümkün olabileceğine karar verildiği belirtilirken, ABD’li haber portalı Axios'un daha önce kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.
Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındaki ile aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.

CENTCOM komutanı da bölgede

Haniye suikasti sonrası İsrail, Hamas, Hizbullah ve kısmen Yemenli Husiler arasındaki çatışmaların Lübnan, İran ve diğer komşu ülkelere yayılarak topyekün bir Ortadoğu Savaşı’na dönüştürme tehdidi sonrası harekete geçen ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Erik Kurilla’yı bölgeye yolladı.
ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla iki gün gece bölgeye geldiği belirtildi.
Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.
Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken bugün İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye’yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e kesin yanıt vereceğini söylemişti.
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
DÜNYA
Batı basını: İran, Heniyye cinayetine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti
00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала