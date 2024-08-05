https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-irana-onleyici-saldiri-duzenleyecegi-iddiasi-1086502430.html
İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası
İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası
Sputnik Türkiye
İsrail’in Hamas lideri Haniye suikasti sonrası sert misilleme beklediği İran’a önleyici saldırı düzenleyeceği iddia edilirken, Başbakan Netanyahu’nun ordu ve... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T09:37+0300
2024-08-05T09:37+0300
2024-08-05T09:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
iran
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081378826_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_e8691e78f0c5043edefa9dcdb5e8b05d.jpg
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 4 Ağustos akşamı ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıya katılanlar arasında Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad istihbarat şefi David Barnea ve Genel Güvenlik Servisi (karşı istihbarat) Başkanı Ronen Bar’ın da yer aldığı aktarıldı.Toplantı sırasında önleyici eylemin ancak İran'ın niyetlerine ilişkin istihbaratın doğruluğundan kesin olarak emin olunması halinde mümkün olabileceğine karar verildiği belirtilirken, ABD’li haber portalı Axios'un daha önce kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındaki ile aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.CENTCOM komutanı da bölgedeHaniye suikasti sonrası İsrail, Hamas, Hizbullah ve kısmen Yemenli Husiler arasındaki çatışmaların Lübnan, İran ve diğer komşu ülkelere yayılarak topyekün bir Ortadoğu Savaşı’na dönüştürme tehdidi sonrası harekete geçen ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Erik Kurilla’yı bölgeye yolladı.ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla iki gün gece bölgeye geldiği belirtildi.Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken bugün İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye’yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e kesin yanıt vereceğini söylemişti.Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html
israil
iran
gazze
gazze şeridi
filistin
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081378826_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ede111b9278bf49742dcd8e1700f23e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu, tahran, ismail haniye, ismail heniyye
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu, tahran, ismail haniye, ismail heniyye
İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası
09:37 05.08.2024 (güncellendi: 09:38 05.08.2024)
İsrail’in Hamas lideri Haniye suikasti sonrası sert misilleme beklediği İran’a önleyici saldırı düzenleyeceği iddia edilirken, Başbakan Netanyahu’nun ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıda bu konuda karar aldığı bildirildi.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 4 Ağustos akşamı ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıya katılanlar arasında Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad istihbarat şefi David Barnea ve Genel Güvenlik Servisi (karşı istihbarat) Başkanı Ronen Bar’ın da yer aldığı aktarıldı.
Toplantı sırasında önleyici eylemin ancak İran'ın niyetlerine ilişkin istihbaratın doğruluğundan kesin olarak emin olunması halinde mümkün olabileceğine karar verildiği belirtilirken, ABD’li haber portalı Axios'un daha önce kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.
Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındaki ile aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.
CENTCOM komutanı da bölgede
Haniye suikasti sonrası İsrail, Hamas, Hizbullah ve kısmen Yemenli Husiler arasındaki çatışmaların Lübnan, İran ve diğer komşu ülkelere yayılarak topyekün bir Ortadoğu Savaşı’na dönüştürme tehdidi sonrası harekete geçen ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Erik Kurilla’yı bölgeye yolladı.
ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla iki gün gece bölgeye geldiği belirtildi.
Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.
Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken bugün İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye’yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e kesin yanıt vereceğini söylemişti.
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.