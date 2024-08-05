https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-irana-onleyici-saldiri-duzenleyecegi-iddiasi-1086502430.html

İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası

İsrail’in İran'a önleyici saldırı düzenleyeceği iddiası

Sputnik Türkiye

İsrail’in Hamas lideri Haniye suikasti sonrası sert misilleme beklediği İran’a önleyici saldırı düzenleyeceği iddia edilirken, Başbakan Netanyahu’nun ordu ve... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T09:37+0300

2024-08-05T09:37+0300

2024-08-05T09:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

iran

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

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The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 4 Ağustos akşamı ordu ve istihbarat servislerinin liderleriyle düzenlediği toplantıya katılanlar arasında Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad istihbarat şefi David Barnea ve Genel Güvenlik Servisi (karşı istihbarat) Başkanı Ronen Bar’ın da yer aldığı aktarıldı.Toplantı sırasında önleyici eylemin ancak İran'ın niyetlerine ilişkin istihbaratın doğruluğundan kesin olarak emin olunması halinde mümkün olabileceğine karar verildiği belirtilirken, ABD’li haber portalı Axios'un daha önce kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran'ın 5 Ağustos Pazartesi günü İsrail'e saldıracağına inandıkları da vurgulanırken, ABD'li yetkililer, İran'ın misilleme saldırısının nisan ayındaki ile aynı senaryoyu izlemesini ancak daha kapsamlı olmasını bekliyor.CENTCOM komutanı da bölgedeHaniye suikasti sonrası İsrail, Hamas, Hizbullah ve kısmen Yemenli Husiler arasındaki çatışmaların Lübnan, İran ve diğer komşu ülkelere yayılarak topyekün bir Ortadoğu Savaşı’na dönüştürme tehdidi sonrası harekete geçen ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Erik Kurilla’yı bölgeye yolladı.ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla iki gün gece bölgeye geldiği belirtildi.Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken bugün İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye’yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e kesin yanıt vereceğini söylemişti.Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html

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