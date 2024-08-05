https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-gazzede-iki-okula-duzenledigi-saldirida-30-kisi-hayatini-kaybetti-1086499358.html

İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda 30 Filistinli hayatını kaybetti. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T07:44+0300

2024-08-05T07:44+0300

2024-08-05T07:44+0300

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israil

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ve Nasr okullarına eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi.Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi.Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti, Filistinli yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi."Ölenlerin ve yaralananların yüzde 80'i çocuk""Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk olduğunu" kaydeden Basal, İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldüHükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de iki okulu hedef alarak korkunç bir katliam düzenlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilen on binlerce kişinin bulunduğu 172 barınma merkezini bombaladı ve hedef aldı." ifadesi kullanıldı.Bu merkezler arasında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ve devlete ait 152 okul olduğu ifade edildi.Zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bu merkezlere 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 1040 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.Bu katliamların, "İsrail'in Filistin halkına karşı 10 aydır işlediği suçların devamı" olduğu kaydedildi.İsrail ordusunun çoğunlukla, okullara sığınan yerinden edilmiş sivilleri ve "güvenli" olduğu iddia edilen alanlarda toplanan sivilleri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bununla mümkün olan en fazla sayıda sivil kaybının sağlanmasının amaçlandığına işaret edildi.Bu katliamların, sağlık sisteminin çökertildiği, hastanelerin yakılıp- yıkıldığı, sınır kapılarının kapatıldığı insani koşulların felaket düzeyine ulaştığı bir ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.Açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, soykırımı ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurması için İsrail'e ve ABD yönetimine baskı uygulama çağrısı yapıldı.Hamas: İsrail vahşice katliamlarına devam ediyorHamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Terör işgal ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze şehrinin batısındaki Nasr ve Hasan Selame okullarını hedef alarak Filistin halkına yönelik vahşice katliamlarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.İsrail'in katliamlarla Gazze halkını korkutmayı ve göçe zorlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının "kaya gibi kararlılığı ve direnişiyle" İsrail'in planlarını boşa çıkaracağı ifade edildi.İsrail'in sivillere yönelik soğukkanlılıkla katliam gerçekleştirdiğini belirten Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine Filistinlilere yönelik işlenen suçların durdurulması ve "faşist faillerin yargılanması" çağrısında bulundu.İsrail: Hamas'ın komuta merkezlerini kurduğu okullar vurulduİsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki iki okulda komuta merkezleri kuran Hamas üyelerini vurduğunu savundu. İsrail ordusuna göre, bu okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından üyeleri için sığınak ve İsrail ordusuna karşı saldırı planlamak ve gerçekleştirmek için komuta merkezleri olarak kullanılıyordu.

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