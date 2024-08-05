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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israil-maliye-bakanindan-filistinin-vergi-gelirlerini-teror-kurbanlarina-verme-talimati-1086500360.html
İsrail Maliye Bakanı’ndan Filistin'in vergi gelirlerini ‘terör kurbanlarına’ verme talimatı
İsrail Maliye Bakanı’ndan Filistin'in vergi gelirlerini ‘terör kurbanlarına’ verme talimatı
Sputnik Türkiye
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 26 milyon doların kesilerek, Filistinliler tarafından... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T08:04+0300
2024-08-05T08:08+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
bezalel smotrich
vergi
gelir
kesinti
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 26 milyon doların kesilerek, bu paranın Filistinliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsraili ailelere aktarılması talimatını verdi.Israel Today gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, Vergi Dairesi'ne “Filistin Yönetimi'nin vergi gelirlerinden yaklaşık 100 milyon şekel (26 milyon dolar) tutarında kesinti yapılması ve bu paranın Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda yakınları öldürülen İsrailli ailelere aktarılması” emrini verdi.Smotrich’in, bu kararı, Filistin yönetimini “Filistinli teröristlerin ailelerine” yaptığı ödemelerden dolayı cezalandırma amacıyla verdiği ifade edildi.İsrail aylardır kesinti yapıyorFilistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israilin-gazzede-iki-okula-duzenledigi-saldirida-30-kisi-hayatini-kaybetti-1086499358.html
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israil, filistin, bezalel smotrich, vergi, gelir, kesinti
israil, filistin, bezalel smotrich, vergi, gelir, kesinti

İsrail Maliye Bakanı’ndan Filistin'in vergi gelirlerini ‘terör kurbanlarına’ verme talimatı

08:04 05.08.2024 (güncellendi: 08:08 05.08.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail Gazze saldırı Filistin
İsrail Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 26 milyon doların kesilerek, Filistinliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsraili ailelere aktarılmasını istedi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 26 milyon doların kesilerek, bu paranın Filistinliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsraili ailelere aktarılması talimatını verdi.
Israel Today gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, Vergi Dairesi'ne “Filistin Yönetimi'nin vergi gelirlerinden yaklaşık 100 milyon şekel (26 milyon dolar) tutarında kesinti yapılması ve bu paranın Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda yakınları öldürülen İsrailli ailelere aktarılması” emrini verdi.
Smotrich’in, bu kararı, Filistin yönetimini “Filistinli teröristlerin ailelerine” yaptığı ödemelerden dolayı cezalandırma amacıyla verdiği ifade edildi.

İsrail aylardır kesinti yapıyor

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.
İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.
İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.
İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.
İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.
Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
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