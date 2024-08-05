https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iran-devrim-muhafizlari-haniye-suikastinda-iran-istihbaratinin-gorevlendirildigi-iddiasini-reddetti-1086511531.html
İran Devrim Muhafızları, Haniye suikastında İran istihbaratının görevlendirildiği iddiasını reddetti
İran Devrim Muhafızları, Haniye suikastında İran istihbaratının görevlendirildiği iddiasını reddetti
Sputnik Türkiye
İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikast için İran istihbarat personelini kullandığı... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T13:28+0300
2024-08-05T13:28+0300
2024-08-05T13:33+0300
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Tahran’da Pazar akşamı, İsmail Haniye suikastıyla ilgili soruşturma oturumu yapıldı. Oturuma, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün İstihbarat Başkan Yardımcısı ve Enformasyon Bakanlığı’nın güvenlikten sorumlusu Bakan Yardımcısı ve diğer istihbarat yetkilileri katıldı.İran Meclisi Ulusal Güvenlik Ve Dış Politika Komisyonu’nun Başkanı İbrahim Rızayi, oturumun ardından yaptığı açıklamada, “Kudüs Gücü temsilcisi, Haniye suikastının İran istihbaratının görevlendirilmesinin bir sonucu olmadığını ve bu olayda İranlı çalışanların görevlendirilmesiyle ilgili bir sorun olmadığını vurguladı” ifadesini kullandı.Rızayi, Devrim Muhafızları Ordusu temsilcisinin İsrail istihbarat servisi Mossad’ın İran ve Ortadoğu'nun diğer ülkelerindeki etkisinin zayıfladığını dile getirdiğini aktardı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html
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iran, iran devrim muhafızları, kudüs gücü, ismail haniye, mossad, hamas
iran, iran devrim muhafızları, kudüs gücü, ismail haniye, mossad, hamas
İran Devrim Muhafızları, Haniye suikastında İran istihbaratının görevlendirildiği iddiasını reddetti
13:28 05.08.2024 (güncellendi: 13:33 05.08.2024)
İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikast için İran istihbarat personelini kullandığı iddialarını reddettiği belirtildi.
Tahran’da Pazar akşamı, İsmail Haniye suikastıyla ilgili soruşturma oturumu yapıldı. Oturuma, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün İstihbarat Başkan Yardımcısı ve Enformasyon Bakanlığı’nın güvenlikten sorumlusu Bakan Yardımcısı ve diğer istihbarat yetkilileri katıldı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Ve Dış Politika Komisyonu’nun Başkanı İbrahim Rızayi, oturumun ardından yaptığı açıklamada, “Kudüs Gücü temsilcisi, Haniye suikastının İran istihbaratının görevlendirilmesinin bir sonucu olmadığını ve bu olayda İranlı çalışanların görevlendirilmesiyle ilgili bir sorun olmadığını vurguladı” ifadesini kullandı.
Rızayi, Devrim Muhafızları Ordusu temsilcisinin İsrail istihbarat servisi Mossad’ın İran ve Ortadoğu'nun diğer ülkelerindeki etkisinin zayıfladığını dile getirdiğini aktardı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.