https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ingilterede-kraliyet-ailesi-is-ilani-acti-ozel-becerilere-sahip-sekreter-yardimcisi-araniyor-1086079731.html

İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor

İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor

Sputnik Türkiye

Kate Middleton ve Prens William, Galler ve Birleşik Krallık için özel sekreter yardımcısı arıyor. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:31+0300

2024-07-21T16:31+0300

2024-07-21T16:31+0300

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kate middleton

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Kraliyet ailesi, yeni personel arayışında. Yeni paylaşılan ilanda, Prens William ve Kate Middleton için özel sekreter yardımcısı aranıyor. İnternette verilen ilanda “Bu, Galler Prensi ve Prensesi'ni destekleyen Kensington Sarayı'ndaki özel ekibe katılmak için heyecan verici bir fırsattır. Galler ve Birleşik Krallık Özel Kalem Müdür Yardımcısı, Majesteleri’nin Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kamu faaliyetlerinin çoğunun planlanmasına ve gerçekleştirilmesine öncülük edecek ve Hanedan'ın özellikle Galler'e odaklanarak Birleşik Krallık'ın kurucu ulusları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarma stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.Galce bilmek şart Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gibi diğer iş gerekliliklerinin yanı sıra Galler kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi olmak da kilit önem taşıyor. Açıklamada, “Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma ve Galler toplulukları, ilişkileri, hükümet ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olacaksınız. Galce konuşmak esastır ve hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı Galce konuşmak arzu edilir” diye yazıldı. Ülkenin resmi turizm sitesine göre Galce, 4.000 yıllık geçmişiyle Britanya'nın en eski dili olarak öne çıkıyor. Ülke nüfusunu oluşturan 3,136 milyon kişinin dörtte birinden fazlası Galce konuşabiliyor. Kraliyet Ailesi üyeleri de çocukluktan itibaren Galce öğreniyor.

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