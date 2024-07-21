İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:52
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ingilterede-kraliyet-ailesi-is-ilani-acti-ozel-becerilere-sahip-sekreter-yardimcisi-araniyor-1086079731.html
İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor
İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor
Sputnik Türkiye
Kate Middleton ve Prens William, Galler ve Birleşik Krallık için özel sekreter yardımcısı arıyor. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T16:31+0300
2024-07-21T16:31+0300
dünya
kraliyet
ingiliz kraliyet ailesi
kraliyet ailesi
personel alımı
personel
prens william
kate middleton
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0b/1061062729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a569acf420819b9f174b1213ec5b77e6.jpg
Kraliyet ailesi, yeni personel arayışında. Yeni paylaşılan ilanda, Prens William ve Kate Middleton için özel sekreter yardımcısı aranıyor. İnternette verilen ilanda “Bu, Galler Prensi ve Prensesi'ni destekleyen Kensington Sarayı'ndaki özel ekibe katılmak için heyecan verici bir fırsattır. Galler ve Birleşik Krallık Özel Kalem Müdür Yardımcısı, Majesteleri’nin Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kamu faaliyetlerinin çoğunun planlanmasına ve gerçekleştirilmesine öncülük edecek ve Hanedan'ın özellikle Galler'e odaklanarak Birleşik Krallık'ın kurucu ulusları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarma stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.Galce bilmek şart Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gibi diğer iş gerekliliklerinin yanı sıra Galler kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi olmak da kilit önem taşıyor. Açıklamada, “Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma ve Galler toplulukları, ilişkileri, hükümet ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olacaksınız. Galce konuşmak esastır ve hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı Galce konuşmak arzu edilir” diye yazıldı. Ülkenin resmi turizm sitesine göre Galce, 4.000 yıllık geçmişiyle Britanya'nın en eski dili olarak öne çıkıyor. Ülke nüfusunu oluşturan 3,136 milyon kişinin dörtte birinden fazlası Galce konuşabiliyor. Kraliyet Ailesi üyeleri de çocukluktan itibaren Galce öğreniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ingiltere-krali-charlesin-ilk-resmi-portresi-hayvanseverlerin-saldirisina-ugradi-1084731197.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0b/1061062729_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_a7c372fed100d7b3d6b580b2c34f4bc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi, personel alımı, personel, prens william, kate middleton
kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi, personel alımı, personel, prens william, kate middleton

İngiltere’de kraliyet ailesi iş ilanı açtı: ‘Özel becerilere sahip’ sekreter yardımcısı aranıyor

16:31 21.07.2024
© AP Photo / Kirsty O'Connor96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.
96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Kirsty O'Connor
Abone ol
Kate Middleton ve Prens William, Galler ve Birleşik Krallık için özel sekreter yardımcısı arıyor.
Kraliyet ailesi, yeni personel arayışında. Yeni paylaşılan ilanda, Prens William ve Kate Middleton için özel sekreter yardımcısı aranıyor. İnternette verilen ilanda “Bu, Galler Prensi ve Prensesi'ni destekleyen Kensington Sarayı'ndaki özel ekibe katılmak için heyecan verici bir fırsattır. Galler ve Birleşik Krallık Özel Kalem Müdür Yardımcısı, Majesteleri’nin Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kamu faaliyetlerinin çoğunun planlanmasına ve gerçekleştirilmesine öncülük edecek ve Hanedan'ın özellikle Galler'e odaklanarak Birleşik Krallık'ın kurucu ulusları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarma stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.

Galce bilmek şart

Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gibi diğer iş gerekliliklerinin yanı sıra Galler kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi olmak da kilit önem taşıyor. Açıklamada, “Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma ve Galler toplulukları, ilişkileri, hükümet ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olacaksınız. Galce konuşmak esastır ve hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı Galce konuşmak arzu edilir” diye yazıldı.
Ülkenin resmi turizm sitesine göre Galce, 4.000 yıllık geçmişiyle Britanya'nın en eski dili olarak öne çıkıyor. Ülke nüfusunu oluşturan 3,136 milyon kişinin dörtte birinden fazlası Galce konuşabiliyor. Kraliyet Ailesi üyeleri de çocukluktan itibaren Galce öğreniyor.
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresi hayvanseverlerin saldırısına uğradı
11 Haziran , 17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала