https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramdan-turkiyedeki-kisitlamaya-yonelik-aciklama--1086513146.html
Instagram'dan Türkiye'deki kısıtlamaya yönelik açıklama
Instagram'dan Türkiye'deki kısıtlamaya yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarının çatı uygulaması Meta, erişim engeline yönelik açıklamada bulundu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T14:46+0300
2024-08-05T14:46+0300
2024-08-05T14:46+0300
türkiye
sosyal medya
instagram
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Meta, yaptığı açıklamada şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/btk-saat-1300te-instagram-yetkilileri-ile-gorusecek-instagram-aciliyor-mu-1086507563.html
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sosyal medya, instagram
Instagram'dan Türkiye'deki kısıtlamaya yönelik açıklama
Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarının çatı uygulaması Meta, erişim engeline yönelik açıklamada bulundu.
Meta, yaptığı açıklamada şunları yazdı:
Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor.Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."