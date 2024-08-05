https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/btk-saat-1300te-instagram-yetkilileri-ile-gorusecek-instagram-aciliyor-mu-1086507563.html

Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek: Instagram engeli ne zaman kalkacak?

Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek: Instagram engeli ne zaman kalkacak?

Sputnik Türkiye

Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.Instagram ne zaman açılacak?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

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