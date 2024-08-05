https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramda-e-ticaret-yapildigi-iddialarina-iliskin-konusan-bakan-bolat-yapilmiyor-1086512857.html
İnstagram'da e-ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat: Yapılmıyor
İnstagram'da e-ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat: Yapılmıyor
Sputnik Türkiye
BTK'nın erişim engeli getirdiği İnstagram için konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme İnstagram üzerinden yapılmıyor"... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T15:15+0300
2024-08-05T15:15+0300
2024-08-05T15:15+0300
ömer bolat
ekonomi
ticaret
e-ticaret
ticaret bakanlığı
instagram
erişim
erişim engeli
erişim yasağı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Instagram vb. sosyal medya platformlarında yapılan satışların e- ticaret olarak nitelendirilmediğini belirten Bolat şunları söyledi:Herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu kanun kapsamında yer alabilmesi için şu faktörlerin olması gerektiğini söykedi:'Kayıt dışı satışlar yüzünden vergi gelirleri azalıyor'Bakan Bolat, Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu dile getirirken, "Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor." diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramdan-turkiyedeki-kisitlamaya-yonelik-aciklama--1086513146.html
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İnstagram'da e-ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat: Yapılmıyor
BTK'nın erişim engeli getirdiği İnstagram için konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme İnstagram üzerinden yapılmıyor" diyerek alım satım işlemlerinin telefon numarasından veya Whatsapp'tan iletişime geçilerek gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bolat, Instagram vb. sosyal medya platformlarında yapılan satışların e- ticaret olarak nitelendirilmediğini belirten Bolat şunları söyledi:
"Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor."
Herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu kanun kapsamında yer alabilmesi için şu faktörlerin olması gerektiğini söykedi:
Fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeden veya telefon gibi doğrudan iletişim araçları kullanılmadan gerçekleştirilmesi,
Alım satım sözleşmesinin elektronik ortamda yapılması ya da siparişin yine elektronik ortamda verilmesi
'Kayıt dışı satışlar yüzünden vergi gelirleri azalıyor'
Bakan Bolat, Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu dile getirirken, "Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor." diye ekledi.