https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramda-e-ticaret-yapildigi-iddialarina-iliskin-konusan-bakan-bolat-yapilmiyor-1086512857.html

İnstagram'da e-ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat: Yapılmıyor

İnstagram'da e-ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat: Yapılmıyor

Sputnik Türkiye

BTK'nın erişim engeli getirdiği İnstagram için konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme İnstagram üzerinden yapılmıyor"... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T15:15+0300

2024-08-05T15:15+0300

2024-08-05T15:15+0300

ömer bolat

ekonomi

ticaret

e-ticaret

ticaret bakanlığı

instagram

erişim

erişim engeli

erişim yasağı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Instagram vb. sosyal medya platformlarında yapılan satışların e- ticaret olarak nitelendirilmediğini belirten Bolat şunları söyledi:Herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu kanun kapsamında yer alabilmesi için şu faktörlerin olması gerektiğini söykedi:'Kayıt dışı satışlar yüzünden vergi gelirleri azalıyor'Bakan Bolat, Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu dile getirirken, "Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor." diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramdan-turkiyedeki-kisitlamaya-yonelik-aciklama--1086513146.html

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