https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iletisim-baskani-altun-siber-vatanda-haklarimiza-ve-egemenligimize-sahip-cikmak-zorundayiz-1086515181.html
İletişim Başkanı Altun: Siber vatanda haklarımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız
İletişim Başkanı Altun: Siber vatanda haklarımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız
Sputnik Türkiye
İnstagram'ın erişim engeli hakkında konuşan Altun, "Siber vatanda da haklarımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız. Sosyal medya platformlarından... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu. Altun, İnstagram'da kısıtlanan gönderilere yönelik "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Bu şirketler, gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek ve sömürge altına almak istiyorlar. Gizli sansür ve örtülü özendirme yöntemleriyle siyasal davranış değişiklikleri yaratmaya çalışıyorlar. Bu süreçlerde özellikle Batı dışı devletlerin denetim ve düzenlemelerinden kendilerini muaf tutmaya çalışıyorlar." dedi.'Medya şirketleri Batılı devletlerin yasalarına saygı duyarken, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı duymuyorlar'Medya şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı duymadığını dile getiren Altun, sosyal medya platformlarından beklenti̇leri̇ açıkladı:'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'Altun, dijital medya alanında üretim yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ben müsaadenizle burada konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum. Gelin yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın. Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli, milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Ve bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular. Bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştiriyorlar. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor ve bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/instagramda-e-ticaret-yapildigi-iddialarina-iliskin-konusan-bakan-bolat-yapilmiyor-1086512857.html
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fahrettin altun, instagram, dijital, sosyal medya, medya şirketleri, sansür, erişim engeli,
fahrettin altun, instagram, dijital, sosyal medya, medya şirketleri, sansür, erişim engeli,
İletişim Başkanı Altun: Siber vatanda haklarımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız
15:53 05.08.2024 (güncellendi: 16:43 05.08.2024)
İnstagram'ın erişim engeli hakkında konuşan Altun, "Siber vatanda da haklarımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız. Sosyal medya platformlarından beklentimiz çok açıktır: Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu.
Altun, İnstagram'da kısıtlanan gönderilere yönelik "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Bu şirketler, gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek ve sömürge altına almak istiyorlar. Gizli sansür ve örtülü özendirme yöntemleriyle siyasal davranış değişiklikleri yaratmaya çalışıyorlar. Bu süreçlerde özellikle Batı dışı devletlerin denetim ve düzenlemelerinden kendilerini muaf tutmaya çalışıyorlar." dedi.
'Medya şirketleri Batılı devletlerin yasalarına saygı duyarken, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı duymuyorlar'
Medya şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı duymadığını dile getiren Altun, sosyal medya platformlarından beklenti̇leri̇ açıkladı:
Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın.
Türk yargısıyla
, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın.
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Altun, dijital medya alanında üretim yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ben müsaadenizle burada konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum. Gelin yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın. Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli, milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Ve bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular. Bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştiriyorlar. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor ve bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor” dedi.