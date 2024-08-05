https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/cumhuriyet-savcisi-kendisini-bekleten-restoran-sahibi-ve-calisanlarini-gozaltina-aldi-1086516386.html
Savcının kendisini bekleten restoran sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi
Savcının kendisini bekleten restoran sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası’nda bir restoranda yaşanan olayda, Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, boş masa... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T16:36+0300
2024-08-05T16:36+0300
2024-08-05T16:46+0300
yaşam
savcı
tepki
restoran
lokanta
mücahid şamil koca
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4 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yemek isteyen savcı Mücahid Şamil Koca, restoranda yer olmadığını ve yarım saat beklemesi gerektiğini öğrendi. Bekleyemeyeceğini belirten savcı, restorandan ayrıldı. Yarım saat sonra tekrar gelen savcı, yine boş masa bulamayınca sinirlendi ve çalışanlarla tartışmaya başladı.'Hepinizi mahvedeceğim' tehditleriSavcı Mücahid Şamil Koca, restoran çalışanlarına ve sahiplerine bağırarak "Ben savcıyım. Hepinizi mahvedeceğim" diyerek mekandan ayrıldı. Bir saat sonra jandarma eşliğinde tekrar gelen savcı, tüm personeli dışarı çıkarttırarak tehditlerini sürdürdü.Savcının çalışanlara hakaret ettiği ve masaya yumruk attığı kayda alındıOlay sırasında savcının çalışanlara hakaret ettiği ve masaya yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Savcı Koca'nın tehditlerinin ardından jandarma, restoran sahibi dahil üç kişiyi gözaltına aldı. BirGün gazetesine konuşan esnaflar, savcının jandarma önünde de hakaret ve tehditlerini sürdürdüğünü belirtti.15 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin i̇şlemleri devam ediyorToplamda 15 kişinin gözaltına alındığı olayda, 12 kişi serbest bırakıldı. Restoran sahibi ve iki çalışan ise hala gözaltında bulunuyor ve savcılıktaki sorguları devam ediyor. Savcı Koca'nın tartışma sırasında "Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim" ve "Ağzınıza s*çacağım" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi.Olayın hukuki süreciOrdu Ünye Adliyesi’nde görevli savcı Mücahid Şamil Koca'nın karıştığı bu olay, hukuki açıdan da takip ediliyor. Gözaltındaki üç kişinin savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayın detayları ve savcının ifadeleri, kamuoyunda büyük tepki topladı.Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi savcının tutumunu eleştirdi.
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Savcının kendisini bekleten restoran sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi
16:36 05.08.2024 (güncellendi: 16:46 05.08.2024)
Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası’nda bir restoranda yaşanan olayda, Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, boş masa olmadığı gerekçesiyle tartışma çıkardı. Olayın ardından restoran sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı.
4 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yemek isteyen savcı Mücahid Şamil Koca, restoranda yer olmadığını ve yarım saat beklemesi gerektiğini öğrendi. Bekleyemeyeceğini belirten savcı, restorandan ayrıldı. Yarım saat sonra tekrar gelen savcı, yine boş masa bulamayınca sinirlendi ve çalışanlarla tartışmaya başladı.
'Hepinizi mahvedeceğim' tehditleri
Savcı Mücahid Şamil Koca, restoran çalışanlarına ve sahiplerine bağırarak "Ben savcıyım. Hepinizi mahvedeceğim" diyerek mekandan ayrıldı. Bir saat sonra jandarma eşliğinde tekrar gelen savcı, tüm personeli dışarı çıkarttırarak tehditlerini sürdürdü.
Savcının çalışanlara hakaret ettiği ve masaya yumruk attığı kayda alındı
Olay sırasında savcının çalışanlara hakaret ettiği ve masaya yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Savcı Koca'nın tehditlerinin ardından jandarma, restoran sahibi dahil üç kişiyi gözaltına aldı. BirGün gazetesine konuşan esnaflar, savcının jandarma önünde de hakaret ve tehditlerini sürdürdüğünü belirtti.
15 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin i̇şlemleri devam ediyor
Toplamda 15 kişinin gözaltına alındığı olayda, 12 kişi serbest bırakıldı. Restoran sahibi ve iki çalışan ise hala gözaltında bulunuyor ve savcılıktaki sorguları devam ediyor. Savcı Koca'nın tartışma sırasında "Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim" ve "Ağzınıza s*çacağım" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi.
Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli savcı Mücahid Şamil Koca'nın karıştığı bu olay, hukuki açıdan da takip ediliyor. Gözaltındaki üç kişinin savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayın detayları ve savcının ifadeleri, kamuoyunda büyük tepki topladı.
Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi savcının tutumunu eleştirdi.