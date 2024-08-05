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Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden istediğimiz sonucu alamadık
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD; Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

19:19 05.08.2024
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD; Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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