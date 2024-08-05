https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1086524711.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD; Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T19:19+0300
2024-08-05T19:19+0300
2024-08-05T19:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
türkiye
kahramanmaraş
2024
SON HABERLER
tr_TRhttps://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
son dakika, kahramanmaraş
son dakika, kahramanmaraş
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
© AASismograf
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD; Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.