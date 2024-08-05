https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/fenerbahce-ve-galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu--1086510633.html

Üç büyük Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Üç büyük Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T14:16+0300

2024-08-05T14:16+0300

2024-08-05T14:16+0300

spor

türkiye

fenerbahçe

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg

Türkiye temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Play-off turunda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.Beşiktaş ise play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/galatasaray-duyurdu-turk-futbol-tarihine-gecen-transfer-1086510709.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fenerbahçe, galatasaray