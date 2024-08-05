https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/fenerbahce-ve-galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu--1086510633.html
Üç büyük Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Üç büyük Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T14:16+0300
2024-08-05T14:16+0300
2024-08-05T14:16+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
galatasaray
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Türkiye temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Play-off turunda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.Beşiktaş ise play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/galatasaray-duyurdu-turk-futbol-tarihine-gecen-transfer-1086510709.html
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türkiye, fenerbahçe, galatasaray
türkiye, fenerbahçe, galatasaray
Üç büyük Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Türkiye temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Play-off turunda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş ise play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.