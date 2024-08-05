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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/g7-ulkelerinden-ortadogu-mesaji-misilleme-siddetinden-kacinin-1086506560.html
G7 ülkelerinden Ortadoğu mesajı: ‘Misilleme şiddetinden kaçının’
G7 ülkelerinden Ortadoğu mesajı: ‘Misilleme şiddetinden kaçının’
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayınlayan G7... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T11:20+0300
2024-08-05T11:20+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
g7
abd
avrupa
antony blinken
israil
israil-filistin
iran
lübnan
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G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayınladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Ortadoğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Ortadoğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.Haniye’nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirilmişti.ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan ve telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken hayal kırıklığına uğramış gibi göründüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/irak-ortadoguda-topyekun-savasin-onune-gecebilecek-kosullari-acikladi-1086505252.html
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ortadoğu, g7, abd, avrupa, antony blinken, israil, israil-filistin, iran, lübnan, hizbullah, yemen, husiler
ortadoğu, g7, abd, avrupa, antony blinken, israil, israil-filistin, iran, lübnan, hizbullah, yemen, husiler

G7 ülkelerinden Ortadoğu mesajı: ‘Misilleme şiddetinden kaçının’

11:20 05.08.2024
© AP Photo / Bilal HusseinLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayınlayan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Ortadoğu’da artan gerilimden derin endişe duyduklarını bildirdi.
G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayınladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Ortadoğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.
Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Ortadoğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.
Haniye’nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.
İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.

Blinken, G7 dışişleri bakanlarına İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirilmişti.
ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan ve telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.
Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.
G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.
Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken hayal kırıklığına uğramış gibi göründüğünü belirtti.
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