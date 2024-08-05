https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/eski-savunma-bakani-ve-rusya-guvenlik-konseyi-sergey-soygu-iranda-askeri-meseleler-gorusulecek-1086512392.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'da: 'Askeri meseleler görüşülecek'
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'da: 'Askeri meseleler görüşülecek'
Sputnik Türkiye
Eski Savunma Bakanı ve şu anki göreviyle Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'a geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T14:02+0300
2024-08-05T14:02+0300
2024-08-05T14:20+0300
israil- filistin çatışması
şoygu
sergey şoygu
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, küresel ve bölgesel güvenlik konularını tartışmak üzere İran'a geldi. Şoygu, İranlı mevkidaşı Ali Ekber Ahmadian ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bağheri ile görüşmeler yapacak. Ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edilecek. Gündemde, Rusya ve İran arasındaki işbirliğine dair güvenlik ve ekonomi de dahil olmak üzere geniş bir konu yelpazesi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086512213.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, iran
şoygu, sergey şoygu, rusya, iran
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'da: 'Askeri meseleler görüşülecek'
14:02 05.08.2024 (güncellendi: 14:20 05.08.2024)
Eski Savunma Bakanı ve şu anki göreviyle Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'a geldi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, küresel ve bölgesel güvenlik konularını tartışmak üzere İran'a geldi. Şoygu, İranlı mevkidaşı Ali Ekber Ahmadian ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bağheri ile görüşmeler yapacak.
Ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edilecek.
Gündemde, Rusya ve İran arasındaki işbirliğine dair güvenlik ve ekonomi de dahil olmak üzere geniş bir konu yelpazesi bulunuyor.