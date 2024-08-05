https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/eski-savunma-bakani-ve-rusya-guvenlik-konseyi-sergey-soygu-iranda-askeri-meseleler-gorusulecek-1086512392.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'da: 'Askeri meseleler görüşülecek'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'da: 'Askeri meseleler görüşülecek'

Sputnik Türkiye

Eski Savunma Bakanı ve şu anki göreviyle Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'a geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T14:02+0300

2024-08-05T14:02+0300

2024-08-05T14:20+0300

israil- filistin çatışması

şoygu

sergey şoygu

rusya

iran

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, küresel ve bölgesel güvenlik konularını tartışmak üzere İran'a geldi. Şoygu, İranlı mevkidaşı Ali Ekber Ahmadian ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bağheri ile görüşmeler yapacak. Ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edilecek. Gündemde, Rusya ve İran arasındaki işbirliğine dair güvenlik ve ekonomi de dahil olmak üzere geniş bir konu yelpazesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086512213.html

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