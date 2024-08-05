https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ersu-sasma-pariste-besinci-oldu-1086527571.html
Ersu Şaşma'dan beşincilik: 5.95'i geçemedi
Ersu Şaşma'dan beşincilik: 5.95'i geçemedi
Sputnik Türkiye
Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalinde 5.95'i geçemedi ve en iyi derecesi olan 5.85 metrelik atlayışıyla... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T22:31+0300
2024-08-05T22:31+0300
2024-08-05T22:46+0300
spor
ersu şaşma
atlet
atletizm
olimpiyatlar
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Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.'si oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde mücadele etti. İlk atlayışında 5.50 metreyi rahatlıkla geçen Ersu sırasıyla, 5.70, 5.80 ve 5.85'i de ilk hakkında geçmeyi başardı. Milli atlet 5.90'da ilk denemesinde başarılı olamazken, daha sonra pas geçerek 5.95'lik atlayışını denedi. Ersu, 5.95'i iki hakkında da geçemedi ve yarışmaya veda etti. Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/italyan-carini-cinsiyet-tartismalari-sonrasi-cezayirli-boksor-khelifden-ozur-diledi-1086523837.html
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ersu şaşma sırıkla atlama, ersu şaşma olimpiyat, ersu şaşma kimdir, ersu şaşma rekor, ersu şaşma nereli
Ersu Şaşma'dan beşincilik: 5.95'i geçemedi
22:31 05.08.2024 (güncellendi: 22:46 05.08.2024)
Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalinde 5.95'i geçemedi ve en iyi derecesi olan 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.'si oldu.
Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.'si oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde mücadele etti. İlk atlayışında 5.50 metreyi rahatlıkla geçen Ersu sırasıyla, 5.70, 5.80 ve 5.85'i de ilk hakkında geçmeyi başardı. Milli atlet 5.90'da ilk denemesinde başarılı olamazken, daha sonra pas geçerek 5.95'lik atlayışını denedi. Ersu, 5.95'i iki hakkında da geçemedi ve yarışmaya veda etti.
Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamladı.