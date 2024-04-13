https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyadan-japonyaya-nukleer-tehdit-tepkisi-1082732357.html
Rusya'dan Japonya'ya 'nükleer tehdit' tepkisi
Rusya'dan Japonya'ya 'nükleer tehdit' tepkisi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren Japon diplomat Sino'nun açıklamasını dezenformasyonun... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T16:08+0300
2024-04-13T16:08+0300
2024-04-13T16:09+0300
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Japonya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mitsuko Sino, Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD'nin adını anmadan Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanlardan söz edip Japonya'nın Rusya'nın nükleer tehditlerini asla kabul etmediğini kaydetti.İzvestiya gazetesine demecinde Sino'nun sözlerine tepki gösteren Zaharova, Japonya'nın ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanları karşısında sessiz kalıp bu konuyu Rusya'yla ilişkilendirdiğini belirtti.Japon hükümetinin bu tür söylemlerle halkını kandırdığının altını çizen Zaharova, bunun dezenformasyonun klasik örneği olduğunu vurguladı.Zaharova, bu tutumun ABD'nin nükleer saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğunun da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/japonya-rusyaya-yeni-yaptirim-acikladi-motor-yaglari-dahil-164-cesit-urunun-ihracati-yasaklandi-1082488781.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, japonya, hiroşima, nagasaki, nükleer, abd
Rusya'dan Japonya'ya 'nükleer tehdit' tepkisi
16:08 13.04.2024 (güncellendi: 16:09 13.04.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren Japon diplomat Sino'nun açıklamasını dezenformasyonun klasik örneği olarak niteledi.
Japonya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mitsuko Sino, Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD'nin adını anmadan Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanlardan söz edip Japonya'nın Rusya'nın nükleer tehditlerini asla kabul etmediğini kaydetti.
İzvestiya gazetesine demecinde Sino'nun sözlerine tepki gösteren Zaharova, Japonya'nın ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanları karşısında sessiz kalıp bu konuyu Rusya'yla ilişkilendirdiğini belirtti.
Japon hükümetinin bu tür söylemlerle halkını kandırdığının altını çizen Zaharova, bunun dezenformasyonun klasik örneği olduğunu vurguladı.
Zaharova, bu tutumun ABD'nin nükleer saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğunun da altını çizdi.