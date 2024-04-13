https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyadan-japonyaya-nukleer-tehdit-tepkisi-1082732357.html

Rusya'dan Japonya'ya 'nükleer tehdit' tepkisi

Rusya'dan Japonya'ya 'nükleer tehdit' tepkisi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren Japon diplomat Sino'nun açıklamasını dezenformasyonun... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:08+0300

2024-04-13T16:08+0300

2024-04-13T16:09+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rus dışişleri

mariya zaharova

japonya

hiroşima

nagasaki

nükleer

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081753748_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ad36e7cc15f408c90ab6d28810c9af07.jpg

Japonya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mitsuko Sino, Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD'nin adını anmadan Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanlardan söz edip Japonya'nın Rusya'nın nükleer tehditlerini asla kabul etmediğini kaydetti.İzvestiya gazetesine demecinde Sino'nun sözlerine tepki gösteren Zaharova, Japonya'nın ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik nükleer bombardımanları karşısında sessiz kalıp bu konuyu Rusya'yla ilişkilendirdiğini belirtti.Japon hükümetinin bu tür söylemlerle halkını kandırdığının altını çizen Zaharova, bunun dezenformasyonun klasik örneği olduğunu vurguladı.Zaharova, bu tutumun ABD'nin nükleer saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğunun da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/japonya-rusyaya-yeni-yaptirim-acikladi-motor-yaglari-dahil-164-cesit-urunun-ihracati-yasaklandi-1082488781.html

rusya

japonya

hiroşima

nagasaki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, japonya, hiroşima, nagasaki, nükleer, abd