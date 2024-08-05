https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-uraloglu-instagram-yetkilileriyle-gorusmeden-istedigimiz-sonucu-alamadik-1086524924.html

Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden tam istediğimiz sonucu almış değiliz

Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden tam istediğimiz sonucu almış değiliz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T19:22+0300

2024-08-05T19:22+0300

2024-08-05T19:37+0300

türkiye

instagram

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abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

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