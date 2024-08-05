https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-uraloglu-instagram-yetkilileriyle-gorusmeden-istedigimiz-sonucu-alamadik-1086524924.html
Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Sputnik Türkiye
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T19:22+0300
2024-08-05T19:22+0300
2024-08-05T19:37+0300
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abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.
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instagram açıldı mı, instagram ne zaman açılacak, instagram son dakika, instagram görüşme
Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmeden tam istediğimiz sonucu almış değiliz
19:22 05.08.2024 (güncellendi: 19:37 05.08.2024)
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.
Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.