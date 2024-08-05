https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/chp-sozcusu-yucelden-alti-oktaki-devletcilik-okunun-renklerinin-degisimiyle-ilgili-aciklama-1086526402.html

CHP Sözcüsü Yücel'den altı oktaki 'devletçilik' okunun renklerinin değişimiyle ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Yücel'den altı oktaki 'devletçilik' okunun renklerinin değişimiyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Yücel'den "Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

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renk

özgür özel

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti simgesinde yer alan altı oktaki devletçiliği simgeleyen okun renklerinin değişmesine ilişkin, "Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP'nin altı oklu simgesinin, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliği ifade ettiğini, parti bayraklarının ise kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayrak olduğunu anımsattı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'devletçilik' okunu anlatırken, çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılıklarını vurguladığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

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