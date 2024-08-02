https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/israil-ordusundan-heniyye-suikastina-iliskin-aciklama-1086426166.html
İsrail ordusundan Heniyye suikastına ilişkin açıklama
İsrail ordusundan Heniyye suikastına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü hava saldırısında öldürdük. O gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T01:21+0300
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İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Ortadoğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Heniyye'ye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin soruyu cevaplayan Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve sabahında sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlediklerini ifade etti.Hagari, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun olmadığını ileri sürerek, "Salı gecesi (30 Temmuz) Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü (Hizbullah komutanı) isabetli bir hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lubnandan-yaklasik-48-saat-sonra-israile-ilk-kez-saldiri-duzenlendi-yaklasik-60-roket-atildi-1086423894.html
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ismail heniyye, israil, israil-filistin, hamas, hamas, hamas, hamas, fuad şükür, ortadoğu, daniel hagari, hizbullah
İsrail ordusundan Heniyye suikastına ilişkin açıklama
01:21 02.08.2024 (güncellendi: 01:32 02.08.2024)
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü hava saldırısında öldürdük. O gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail İHA'sı vardı" dedi.
İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Ortadoğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Heniyye'ye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin soruyu cevaplayan Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve sabahında sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlediklerini ifade etti.
Hagari, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun olmadığını ileri sürerek, "Salı gecesi (30 Temmuz) Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü (Hizbullah komutanı) isabetli bir hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.
Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.