https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ataturk-havalimaninda-yogun-kus-kovalama-mesaisi-pilotla-kulenin-konusmalari-ortaya-cikti-1086511653.html

Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş kovalama mesaisi: Pilotla kulenin konuşmaları ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş kovalama mesaisi: Pilotla kulenin konuşmaları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kuş sürelerinin; pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörleri ve onları pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibini ne kadar... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T13:35+0300

2024-08-05T13:35+0300

2024-08-05T13:35+0300

türkiye

telsiz

uçak

uçak seferi

kuş

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde iniş yapan bir iş jetinin pilotu pistte kuş sürülerine denk geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kuş sürülerini pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibinin yaptığı çalışmalar telsiz anonslarına da yansıdı.İşte o telsiz konuşmaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusyadan-turkiyeye-yesil-vatan-savunmasinda-yardim-amfibik-yangin-sondurme-ucagi-goreve-basladi-1086510462.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telsiz, uçak, uçak seferi, kuş, türkiye