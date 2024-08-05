https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ataturk-havalimaninda-yogun-kus-kovalama-mesaisi-pilotla-kulenin-konusmalari-ortaya-cikti-1086511653.html
Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş kovalama mesaisi: Pilotla kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş kovalama mesaisi: Pilotla kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kuş sürelerinin; pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörleri ve onları pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibini ne kadar... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T13:35+0300
2024-08-05T13:35+0300
2024-08-05T13:35+0300
türkiye
telsiz
uçak
uçak seferi
kuş
türkiye
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Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde iniş yapan bir iş jetinin pilotu pistte kuş sürülerine denk geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kuş sürülerini pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibinin yaptığı çalışmalar telsiz anonslarına da yansıdı.İşte o telsiz konuşmaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusyadan-turkiyeye-yesil-vatan-savunmasinda-yardim-amfibik-yangin-sondurme-ucagi-goreve-basladi-1086510462.html
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telsiz, uçak, uçak seferi, kuş, türkiye
telsiz, uçak, uçak seferi, kuş, türkiye
Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş kovalama mesaisi: Pilotla kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Kuş sürelerinin; pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörleri ve onları pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibini ne kadar uğraştırdığı telsiz anonslarına yansıdı.
Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde iniş yapan bir iş jetinin pilotu pistte kuş sürülerine denk geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kuş sürülerini pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibinin yaptığı çalışmalar telsiz anonslarına da yansıdı.
İşte o telsiz konuşmaları:
Pilot: Biliyorum yoruldunuz ama, biz de rapor etmekten yorulduk. Kuş içinden indik yine.
Kule: Efendim, sizden 5 dakika önce uçak kalktı pisten. Kontroller devam ederken kuşlar yeniden konuyor. Ama ben yine rapor edeceğim tekrardan, teşekkürler bir sıkıntı var mı uçakta?
Pilot: İnince kontrol edeceğim zannetmiyorum ama.
Kule: Anlaşıldı efendim beni bilgilendirirseniz sevinirim.
Pilot: İndikten sonra oldu yavaşlarken oldu.
Kule: Anladım efendim, gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama kuş aracının arkasından tekrar konuyor.
Pilot: Yok yok sıkıntı yok sadece bilgi veriyorum.