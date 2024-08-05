https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/afad-duyurdu-marmara-denizinde-deprem-1086498334.html
AFAD duyurdu, bu kez gece vurdu: Marmara Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu, bu kez gece vurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T06:58+0300
2024-08-05T06:58+0300
2024-08-05T06:58+0300
türkiye
deprem
deprem
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
istanbul
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AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi. Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.Marmara Denizi fay hattıMarmara Denizi, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgedeki büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirtiyor ve kişileri hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/sabiha-gokcen-havalimaninda-bagaj-hizmetlerinde-aksaklik-yasaniyor-1086496096.html
türkiye
marmara denizi
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AFAD duyurdu, bu kez gece vurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi. Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.
Marmara Denizi, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgedeki büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirtiyor ve kişileri hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.