https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/afad-duyurdu-marmara-denizinde-deprem-1086498334.html

AFAD duyurdu, bu kez gece vurdu: Marmara Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu, bu kez gece vurdu: Marmara Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T06:58+0300

2024-08-05T06:58+0300

2024-08-05T06:58+0300

türkiye

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afad

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marmara denizi

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AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi. Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.Marmara Denizi fay hattıMarmara Denizi, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgedeki büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirtiyor ve kişileri hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

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