Abdulkadir Selvi: CHP’de tsunami mi yaşanacak?

"Özgür Özel şimdi eylül kurultayında seçim olmasın, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu işbirliği yapmasın diye uğraşıyor. Tabii Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için karar zamanı yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun 500-550 delegesi var. Ama kongre süreci başlayınca yarısını kaybeder. Çünkü genel başkan değil. O nedenle eylülde seçim kurultayı isteyip gücünü kullanabilir. Ekrem İmamoğlu ise İstinaf Mahkemesi’nde olan davasıyla meşgul. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldığı davayla parti içi rakiplerinin yakından ilgilendiğinin farkında. İmamoğlu’nun dosyasıyla ilgilendiği fark edilen bir isim, “Ne var bunda; belki bir yararımız olur diye bakıyorduk” demiş. Bundan dolayı tedirgin. Siyasi yasaklara hep karşı oldum; isterse bu adı Ekrem İmamoğlu olsun. İmamoğlu açısından ise yasak cenderesinde gibi bir tehlike söz konusu. İstinaftaki dosyası onanıp Yargıtay’a gittiği taktirde Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için düğmeye basar. ‘CHP Genel Başkanı olan bir Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirmek mümkün olmaz’ diye hesap yapıyor. Bu yanlış bir hesap değil. CHP’de roller ağustos ayının sonuna doğru daha da netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun karar arifesinde olduğu, ağustosun ikinci yarısından sonra tavrını netleştireceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayının seçimli olmasına karar verirse CHP’de hesaplar karışacak. Yeni dengeler ortaya çıkacak. Bu aşamada altın hisse Kılıçdaroğlu’nun elinde denilebilir. Kiminle ittifak yaparsa diğeri zor durumda kalacak demektir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i tercih ederse İmamoğlu’nun ne yapacağı önem kazanacak. İmamoğlu bu denge karşısında parti içi mücadeleye girmeyebilir. Eğer Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparsa o zaman Özgür Özel’in ne yapacağı önemli olacak. Eğer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir."