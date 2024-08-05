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Abdulkadir Selvi: CHP’de tsunami mi yaşanacak?
Abdulkadir Selvi: CHP’de tsunami mi yaşanacak?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP kurultayını değerlendirdi. Selvi, parti içinde tsunami oluşabileceğini öne sürdü ve sebebini ise "Eğer Kılıçdaroğlu ile... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:00+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde, olağanüstü kurultayın 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak gündemiyle, Genel Başkan tarafından çağrılmasına karar verildi.Selvi de, CHP'nin içinde oluşabilecek Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ittifakına dikkat çekti ve bugünkü yazısında şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/chp-olaganustu-kurultay-ne-zaman-chp-olaganustu-kongre-chp-olaganustu-kurultay-karari-aldi-1086499395.html
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Abdulkadir Selvi: CHP’de tsunami mi yaşanacak?

10:00 05.08.2024
© CHP/DOGUSAN OZERCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© CHP/DOGUSAN OZER
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Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP kurultayını değerlendirdi. Selvi, parti içinde tsunami oluşabileceğini öne sürdü ve sebebini ise "Eğer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir" diye açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde, olağanüstü kurultayın 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak gündemiyle, Genel Başkan tarafından çağrılmasına karar verildi.
Selvi de, CHP'nin içinde oluşabilecek Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ittifakına dikkat çekti ve bugünkü yazısında şunları yazdı:
"Özgür Özel şimdi eylül kurultayında seçim olmasın, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu işbirliği yapmasın diye uğraşıyor. Tabii Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için karar zamanı yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun 500-550 delegesi var. Ama kongre süreci başlayınca yarısını kaybeder. Çünkü genel başkan değil. O nedenle eylülde seçim kurultayı isteyip gücünü kullanabilir. Ekrem İmamoğlu ise İstinaf Mahkemesi’nde olan davasıyla meşgul. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldığı davayla parti içi rakiplerinin yakından ilgilendiğinin farkında. İmamoğlu’nun dosyasıyla ilgilendiği fark edilen bir isim, “Ne var bunda; belki bir yararımız olur diye bakıyorduk” demiş. Bundan dolayı tedirgin. Siyasi yasaklara hep karşı oldum; isterse bu adı Ekrem İmamoğlu olsun. İmamoğlu açısından ise yasak cenderesinde gibi bir tehlike söz konusu. İstinaftaki dosyası onanıp Yargıtay’a gittiği taktirde Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için düğmeye basar. ‘CHP Genel Başkanı olan bir Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirmek mümkün olmaz’ diye hesap yapıyor. Bu yanlış bir hesap değil. CHP’de roller ağustos ayının sonuna doğru daha da netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun karar arifesinde olduğu, ağustosun ikinci yarısından sonra tavrını netleştireceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayının seçimli olmasına karar verirse CHP’de hesaplar karışacak. Yeni dengeler ortaya çıkacak. Bu aşamada altın hisse Kılıçdaroğlu’nun elinde denilebilir. Kiminle ittifak yaparsa diğeri zor durumda kalacak demektir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i tercih ederse İmamoğlu’nun ne yapacağı önem kazanacak. İmamoğlu bu denge karşısında parti içi mücadeleye girmeyebilir. Eğer Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparsa o zaman Özgür Özel’in ne yapacağı önemli olacak. Eğer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir."
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
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CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı: Köklü değişikliklere gidilecek
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